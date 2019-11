LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (11.11.2019/ac/a/a)



Roche-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Roches Risdiplam habe den primären Endpunkt in der zulassungsrelevanten SUNFISH-Studie erreicht, bei der Patienten im Alter von 2 bis 25 Jahren mit spinaler Muskelatrophie (SMA) des Typs 2 und 3 behandelt worden seien. Detaillierte Daten der Studie würden an einer der kommenden medizinischen Konferenzen vorgestellt werden.Primärer Endpunkt: Die Studie habe den primären Endpunkt erreicht, der darin bestanden habe, nach einjähriger Behandlung mit Risdiplam eine Verbesserung von Maß 32 auf der motorischen Funktionsskala (MFM-32) ggü. der Placebo-Gruppe zu erreichen. Die Sicherheit von Risdiplam habe dem bereits bekannten Profil des Wirkstoffs entsprochen, es seien keine neuen sicherheitsrelevanten Anzeichen festgestellt worden.Bei Risdiplam handle es sich um einen oral verabreichten Spleißmodifikator, der gezielt auf das sog. Survival Motor Neuron-2 (SMN2) einwirke und dessen Proteinniveau nachhaltig erhöhe, und dies sowohl innerhalb des ZNS wie auch in den peripheren Geweben. Dem Wirkstoff sei in den USA, der EU sowie Japan der Orphan-Drug-Status zugesprochen worden, in den USA zudem der Fast-Track-sowie in Europa der EMAPRIME-Status.Mit dem Erreichen des primären Endpunkts durch Risdiplam stehe Roche kurz davor, sein Angebot im Bereich ZNS, das derzeit aus Ocrevus bestehe, auszuweiten. Der Spitzenumsatz des Analysten liege aktuell bei CHF 500 Mio. und vorerst belasse er den Wert unverändert. Abhängig von der Qualität der Daten könne er hier durchaus Aufwärtspotenzial erkennen, denn schon frühere Daten hätten im Vergleich mit Zolgensma (NOVN) und Spinraza (BIIB) auf eine höhere Wirksamkeit bei Patienten mit SMA Typ 2 und 3 hingedeutet. Zudem stelle die orale Verabreichungsform einen klaren Vorteil gegenüber der intravenösen bzw. intrathekalen der Konkurenzprodukte dar.