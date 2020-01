Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

286,10 EUR -0,03% (03.01.2020, 09:02)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

312,60 CHF -0,45% (03.01.2020, 09:07)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (03.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Roche habe kurz vor dem Jahreswechsel bei 317,90 Schweizer Franken ein neues Rekordhoch markiert. Der Wert habe dabei von zahlreichen positiven Nachrichten zuletzt profitiert. Auch die japanische Roche-Tochter Chugai habe zuletzt einen weiteren Erfolg verbuchen können. Sie habe für die "FoundationOne CDx"-Krebstests in Japan eine erweiterte Zulassung erhalten.Diese dürfen neu in Kombination mit dem Krebsmedikament Rozlytrek (Entrectinib) bei der Behandlung des ROS1-positivem, metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt werden, wie Chugai über Weihnachten mitgeteilt habe. Laut Chugai seien ein bis zwei Prozent der NSCLC-Fälle vom Fusions-Gen ROS1 betroffen.Zuvor habe Roche einen Deal mit dem US-Biotechunternehmen Sarepta bekannt gegeben. Die Baseler hätten von Sarepta das Exklusivrecht außerhalb der USA an der Gentherapie SRP-9001 zur Behandlung eines erblich bedingten Muskelschwundes erworben. Die sogenannte Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) sei die häufigste muskuläre Erbkrankheit im Kindesalter. Meistens betreffe sie Jungen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche setze immer mehr auf das lukrative Gebiet der Gentherapie.Anleger, die der Kaufempfehlung des "Aktionär" im Mai 2018 gefolgt seien, könnten sich mittlerweile über ein Kursplus von 51 Prozent freuen. Die Aussichten sind aber weiterhin bestens - deswegen: Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel. Auch die starke Dividendenrendite von knapp drei Prozent könne sich sehen lassen. (Analyse vom 03.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link