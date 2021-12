SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (06.12.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, stuft den Genussschein des Pharmakonzerns Roche Holding AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.Roche habe Anfang November 2021 eine mit Novartis verbindlich getroffene Vereinbarung zum Rückkauf der von Novartis gehaltenen 53,3 Mio. Roche-Inhaberaktien zu rund 357 CHF je Aktie bzw. rund 19 Mrd. CHF bekannt gegeben. Die kreditfinanzierte Transaktion, die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Ende November 2021 genehmigt worden sei, solle Anfang Dezember 2021 abgeschlossen werden. Roche sehe vor, die Aktien nach dem vollzogenen Rückkauf zu löschen, womit sich der Stimmrechtsanteil der Roche-Gründerfamilie von 50,1% auf 67,5% erhöhe.Der Analyst werte den angekündigten Rückkauf positiv, da dies zu einer Entflechtung beider Unternehmen führe, was in einer höheren strategischen Flexibilität für Roche resultiere. Im Rahmen der Bekanntgabe habe Roche zudem die Guidance (zu konstanten Wechselkursen) für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt. Der Konzern erwarte weiterhin einen Anstieg des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das bereinigte EPS solle sich nach wie vor im Einklang mit dem Umsatz entwickeln.Zudem stelle Roche nach wie vor eine steigende Dividende je Genussschein (in CHF) in Aussicht (Gj. 2020: 9,10; Gj. 2019: 9,00; Gj. 2018: 8,70; Gj. 2017: 8,30) CHF. Während die Ergebnisprognosen des Analysten für das Geschäftsjahr 2021e (u.a. berichtetes EPS: 17,67 CHF; bereinigtes EPS: 20,58 CHF) Bestand hätten, habe er für 2022e seine Ergebnisprognosen (u.a. berichtetes EPS: 19,33 (alt: 18,24) CHF; bereinigtes EPS: 21,87 (alt: 20,63) CHF) erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Genussschein:L&S-Kurs Roche-Genussschein:349,80 EUR -0,23% (06.12.2021, 09:12)