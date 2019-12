LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:

Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (23.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Roche schließe eine Lizenzvereinbarung für SRP-9001 von Sarepta, eine Mikro-Dystrophin-Gentherapie für DMD außerhalb der USA ab. Roche werde eine Vorauszahlung von USD 750 Mio. in bar und USD 400 Mio. in Form von Kapitalbeteiligungen leisten sowie Meilenstein- und Lizenzgebühren auf die Umsatzerlöse zahlen. Der Abschluss dieser Transaktion werde im 1Q20 erwartet.SRP-9001 sei ein Gentherapiekandidat, der für die gezielte Einbringung des Mikrodystrophin-kodierenden Gens direkt in das Muskelgewebe entwickelt worden sei. Dabei werde ein harmloses, modifiziertes Virus verwendet, das eine hohe Affinität zum Muskelgewebe habe und somit eine gezielte Abgabe ermögliche. Im Rahmen einer Phase-I/II-Studie werde derzeit die Sicherheit und Wirksamkeit einer Einzeldosis von Mikrodystrophin SRP-9001 untersucht, das in die Blutbahn von Patienten mit DMD injiziert werde. Nach den kürzlich vorgelegten vorläufigen Ergebnissen habe die Behandlung mit SRP-9001 die Expression von Mikrodystrophin in den Muskelfasern von vier Jungen mit DMD verbessert.DMD sei eine seltene X-chromosomale degenerative neuromuskuläre Erkrankung (1 von 3.500 bis 5000), die zu schwerem progressiven Muskelverlust und vorzeitigem Tod führe.Nach der jüngsten Übernahme von Spark Therapeutics sei die heutige Nachricht eigentlich keine Überraschung. Roche interessiere sich für die Gentherapie und dafür, seine Position in dieser recht neuen und potenziell sehr wirkungsvollen Behandlungsmethode zu stärken. Die ersten Gentherapien seien gerade erst auf den Markt gekommen, sodass es sinnvoll sei, das Risiko einzugehen und auch Produkte in einem frühen Entwicklungsstadium - wie SRP-9001 - im Blick zu haben, die solche Transaktionen profitabler machen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: