Xetra-Kurs Roche-Genussschein:

182,82 EUR -0,36% (27.04.2018, 12:13)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

CHF 218,50 +0,18% (27.04.2018, 12:15)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (27.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von Analyst Bernhardt Weininger von Independent Research:Bernhardt Weininger, Analyst von Independent Research, rät weiterhin zum Kauf des Roche-Genussscheins (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5).Die Umsatzzahlen für Q1 hätten stärker als erwartet auf 13,58 Mrd. CHF gesteigert werden können. Dabei hätten sich die Erlöse mit den neuen Medikamenten erfreulich entwickelt, während die Belastung durch den Biosimilar-Wettbewerb erwartungsgemäß ausgefallen sei. Infolgedessen habe das Unternehmen die Guidance für den Umsatz angehoben (ergebnisseitig bestätigt). Die Auswirkungen von Nachahmerprodukten sollten auch künftig im Fokus stehen.Alles in allem sehe der Analyst das Fundament der Erlösentwicklung aber als solide an und sei zuversichtlich, dass die Umsatzrückgänge älterer Medikamente kompensiert werden könnten. Mit dem Abschluss der Übernahmen von Flatiron Health und Ignyta habe Roche ferner sein Onkologie-Portfolio erweitert. Die rückläufige Kursentwicklung (3 Monate: -6%) sehe er als nicht gerechtfertigt an. Die Bewertung sei sowohl im historischen Vergleich als auch im Branchenvergleich günstig. Insgesamt überwögen auf dem aktuellen Kursniveau die Chancen die Risiken.Bernhardt Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für den Roche-Genussschein. Das Kursziel sei von CHF 290 auf CHF 260 gesenkt worden. (Analyse vom 27.04.2018)