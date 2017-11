SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (21.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von Analyst Bernhardt Weininger von Independent Research:Bernhardt Weininger, Analyst von Independent Research, rät weiterhin zum Kauf des Roche-Genussscheins (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5).Das Unternehmen habe Ergebnisse zweier spätklinischer Studien vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen seien. So sei in der IMpowerlSO-Studie mit Tecentriq und Avastin plus Chemotherapie als Erstlinientherapie das Voranschreiten von Lungenkrebs signifikant verringert worden. Ferner sei in der HÄVEN 3-Studie mit Hemlibra, das erst kurz zuvor die US-Zulassung zur Behandlung bei Hämophilie A (mit Faktor Vlll-Inhibitoren) erhalten habe, eine signifikante Reduzierung von Blutungen auch bei Hämophilie A-Patienten ohne Faktor Vlll-Inhibitoren gezeigt worden. Dies könnte eine Ausweitung des Einsatzbereichs ermöglichen.Der Genussschein habe in der Folge deutlich zugelegt (20.11.: +6%). Die positiven Studiendaten würden den Analysten in seiner Einschätzung bestätigen, dass Roche in der Lage sei, die Belastungen seiner Hauptumsatzträger durch Nachahmerprodukte mit neuen Medikamenten zu kompensieren. Aus seiner Sicht überwögen damit auf dem aktuellen Kursniveau die Chancen.Börsenplätze Roche-Genussschein:Xetra-Kurs Roche-Genussschein:208,95 EUR -0,38% (21.11.2017, 11:22)