Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (19.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Roche habe von der EU-Kommission die Zulassung für sein Mittel Kadcyla zur Behandlung eines bestimmten Brustkrebs-Typus erhalten. So dürfe die Therapie künftig nach einer Operation bei jenen Patientinnen eingesetzt werden, die an einem sogenannten HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium leiden würden und bei denen nach einer, noch vor einer Operation durchgeführten, Therapie mit Zellwachstumshemmern ein in das Gewebe eingewachsener Resttumor in der Brust oder in den Lymphknoten entdeckt worden sei.Rund 20 Prozent aller Patientinnen würden laut Medizinern an der als aggressiver geltenden Form des HER2-positiven Brustkrebses leiden. Bei HER2 handle es sich um einen Eiweiß- beziehungsweise Proteinbaustein an der Oberfläche von Zellen. Über diesen Rezeptor würden Signale von der Zelloberfläche an das Zellinnere und den Zellkern weitergeleitet.Durch eine Therapie vor der eigentlichen Operation solle der Tumor bereits geschrumpft werden, habe Roche erklärt. Mit der Behandlung nach der Operation sollten alle verbleibenden Krebszellen im Körper eliminiert werden, um das Risiko einer Rückkehr des Krebses zu verringern. Frauen, die nach der prä-operativen Behandlung eine Resterkrankung hätten, hätten demnach eine schlechtere Prognose als solche ohne nachweisbare Krankheit.Die EU-Kommission habe ihre Zulassung von Kadcyla auf Basis einer Studie erteilt, in der Roche bessere Erfolge habe erzielen können als mit seinem eigenen Mittel Herceptin. So sei das Todesrisiko durch den Brustkrebs sowie die Gefahr einer Wiederkehr des Tumors im Vergleich deutlich reduziert worden.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei Roche Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 19.12.2019)Mit Material von dpa-AFX