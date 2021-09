Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

337,20 EUR -1,73% (01.09.2021)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

366,75 CHF -0,27% (01.09.2021)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



SIX Swiss Exchange-Symbol Roche-Genussschein:

ROG



NASDAQ OTC-Symbol Roche-Genussschein:

RHHVF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (02.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmakonzerns Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Die Diagnostik-Sparte habe in H1 2021 ein Umsatzwachstum von 48,7% auf CHF 9,04 Mrd. verzeichnet (währungsbereinigt +51%; Konsens: CHF 8,62 Mrd.), das weiterhin in erster Linie auf das umfassende und weiter wachsende Portfolio an COVID-19 Tests von Roche fuße. Die Einführung weiterer Tests stärke die Position von Roche als weltweit führendes Unternehmen in der COVID-19 Diagnostik. Das Basisgeschäft der Sparte (d.h. ohne COVID-Tests) habe sich in Q2 stark erholt (+31%), allerdings von einer extrem niedrigen Basis im zweiten Quartal 2020. Besonders erfreulich habe sich jedenfalls die operative Marge in der Diagnostik-Division entwickelt, welche von 16,8% in H1 2020 auf 25,7% hochgeschnellt sei.Roche habe Ende des zweiten Quartals 18 neue Wirkstoffe in Phase-III-Studien oder zur Zulassung eingereicht. Zuletzt habe das Unternehmen positive Phase-III-Ergebnisse für Tecentriq bei Lungenkrebs im Frühstadium und für das Augenmedikament Faricimab vermeldet. Ermutigende Daten würden das Portfolio von Roche im Bereich Neurowissenschaften und bei schwer behandelbaren Blutkrebsarten stärken.Zum 11. Mal sei der Konzern als nachhaltigstes Healthcare-Unternehmen im Dow Jones Sustainability Index ausgezeichnet worden.Die neuen Medikamente (eingeführt seit 2012) hätten ihr starkes Wachstum fortgesetzt (+30% oder +CHF 2,6 Mrd.). In den ersten sechs Monaten 2021 hätten sie einen Umsatz von über CHF 11 Mrd. erzielt und damit bereits mehr als 50% zum Gesamtumsatz der Pharma-Division beigetragen.Für Tecentriq (bestimmte Art von metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs), Kombinationen auf Venclyxto-Basis (akute myeloische Leukämie) und Enspryng (seltene Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems) habe Roche im Berichtsquartal eine EU-Zulassung erhalten.In der Pharma-Division seien zum ersten Halbjahr die Erlöse um 6,6% auf CHF 21,67 Mrd. gesunken (währungsbereinigt -3%; Konsens: CHF 21,31 Mrd.), was hauptsächlich auf die COVID-19 Pandemie und Biosimilars zurückzuführen sei. In Q2 habe die Sparte auf währungsbereinigter Basis dennoch mit +4% wieder Wachstum zeigen können. Die negativen Auswirkungen von Biosimilars auf die Verkäufe der etablierten Krebsmedikamente MabThera/Rituxan, Avastin und Herceptin seien jedoch signifikant geblieben (kombinierter Umsatzrückgang von CHF 2,8 Mrd.), insbesondere in den USA.Am 14. September 2021 werde Roche ein Update über seine Pharma-Strategie, die Einführung neuer Produkte und einen Überblick über die Pipeline an Medikamenten in der finalen Forschungsphase geben.Für das Gesamtjahr 2021 erwarte Roche trotz der über den Erwartungen liegenden Q2- und Halbjahreszahlen weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Den Kerngewinn pro Aktie sehe die Konzernführung, welche die anhaltend hohe Konkurrenz durch Nachahmerprodukte betont habe, auf währungsbereinigter Basis weitgehend im Einklang mit der Umsatzentwicklung. Zudem plane Roche eine weitere Erhöhung der Dividende in Schweizer Franken.Das Alzheimer-Präparat Gantenerumab - der bei weitem wichtigste aktuelle Kurstreiber für Roche - sei in der Pipeline von Roche immer noch als "geplanter Zulassungsantrag" für 2022 aufgeführt. In der Telefonkonferenz anlässlich der Präsentation der H1-Zahlen habe sich das Unternehmen nicht festlegen wollen, ob es einen vorzeitigen Zulassungsantrag stellen werde.Das Halbjahresergebnis von Roche habe die Analystenerwartungen - speziell im Diagnostik-Bereich - übertreffen. Roche orte eine gewisse Normalisierung der Gesundheitssysteme, welche jedoch noch nicht wieder das Niveau vor COVID-19erreicht hätten. Die negativen Auswirkungen von Biosimilars hätten im Berichtszeitraum ein hohes Niveau erreicht, das sich in H2 jedoch etwas abflachen sollte. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2021 sei trotz der soliden Zahlen entgegen der Erwartung vieler Investoren lediglich bestätigt worden. Roche sehe sich weiterhin mit einer herausfordernden Mischung aus Biosimilars-Erosion und negativen COVID-19 Implikationen konfrontiert. Auf Basis des von CHF 325 auf CHF 375 angehobene Kurszieles reflektiere Roche in puncto KGV, EV/Sales und EV/EBIT (jeweils 2023e) eine Bewertungsprämie von rd. 14%, welche somit innerhalb der historischen Bandbreite (10% bis 15%) liege.Vor diesem Hintergrund bestätigt Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "halten"-Empfehlung für Roche. (Analyse vom 01.09.2021)