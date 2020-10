Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Roche-Genussschein:



LT Lang & Schwarz-Kurs Roche-Genussschein:

277,90 EUR +0,89% (22.10.2020, 11:35)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

297,80 CHF -0,45% (22.10.2020, 11:23)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (22.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Roche habe die Bemühungen im Kampf gegen das Coronavirus um eine Kooperation erweitert. Man übe mit Atea Pharmaceuticals den Schulterschluss, habe Roche am Donnerstag mitgeteilt. Gemeinsam wolle man ein antivirales Prüfpräparat entwickeln. Der Aktie von Roche könne die Meldung allerdings nicht auf die Sprünge helfen. Das Papier notiere am frühen Vormittag leicht im Minus und setze damit seine Korrekturfahrt fort.Konkret gehe es bei dem Deal um AT-527, ein oral zu verabreichendes Präparat von Atea, das derzeit in einer Phase-2-Studie zur Behandlung von Patienten getestet werde, die mit moderatem Covid-19 im Krankenhaus behandelt würden. Eine klinische Phase-3-Studie werde voraussichtlich im ersten Quartal 2021 beginnen. Dann solle der Kandidat möglicherweise auch bei Patienten außerhalb des Krankenhauses untersucht werden.Ziel der Zusammenarbeit sei es laut Mitteilung, die klinische Entwicklung und Herstellung von AT-527 zu beschleunigen, seine Sicherheit und Wirksamkeit zu untersuchen und diese potenzielle Behandlungsoption Patienten auf der ganzen Welt so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen.Sollte sich AT-527 in klinischen Studien als sicher und wirksam erweisen und die behördlichen Zulassungen erhalten, werde Atea für den Vertrieb dieser Behandlungsoption in den USA verantwortlich sein, mit der Möglichkeit, die Unterstützung der Roche-Tochter Genentech zu beantragen. Und Roche werde den Vertrieb außerhalb der Vereinigten Staaten übernehmen.Roche sei stark im Kampf gegen das Coronavirus engagiert. Der jüngste Deal passe gut in die Strategie des Unternehmens. Das Papier stehe derzeit allerdings nach den durchwachsenen Quartalszahlen deutlich unter Druck. Auch die 200-Tage-Linie sei nach unten durchschritten worden.Langfristig bleibt "Der Aktionär" aber zuversichtlich, so Marion Schlegel. Nicht zu vergessen bei Roche: die attraktive Dividendenrendite von derzeit 2,9 Prozent. (Analyse vom 22.10.2020)Mit Material von dpa-AFX