SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

250,20 CHF -0,71% (10.01.2019, 10:42)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (10.01.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Die wichtigste Anpassung bestehe in der Berücksichtigung der effektiven Wechselkurse in Q4/2018 (die sich vor allem in der Region Rest der Welt ggü. dem CHF unerwartet ungünstig entwickelt hätten). Zudem sei auch die Marktprämie für 2019 angepasst worden (neu 5,3% statt 5,2%), die in die WACC-Berechnung des Analysten einfließe. Und schließlich habe er auch die erwarteten Marketing- und Vertriebskosten der Pharmasparte (H2/2018) um rund 5% erhöht, da der tiefere Marketingaufwand des H1/2018 eher auf Staffelungseffekte als auf effektive Einsparungen zurückzuführen sei. Nichtsdestotrotz rechne der Analyst für GJ 2018 nach wie vor mit Marketing- und Vertriebskosten, die gemessen am Pharmaumsatz geringer ausfallen würden als im Vorjahr (16,0% statt 16,3%).Alles in allem reduziere sich dadurch der für 2018 erwartete Umsatz von CHF 56,42 Mrd. auf CHF 56,35 Mrd. Und auch die Kernbetriebsmarge des Gesamtkonzerns stehe neu bei 36,1% statt 36,6%. Daraus ergebe sich ein Kern-EPS 2018 von CHF 18,05 statt CHF 18,31. Der Fair Value für Roche liege ebenfalls etwas tiefer (CHF -1), der Analyst belasse sein Kursziel (CHF 281) aber vorerst unverändert und warte die Jahreszahlen ab (31. Januar 2019).Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Roche-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". (Analyse vom 10.01.2019)Börsenplätze Roche-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:222,00 EUR -0,63% (10.01.2019, 10:21)