Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (23.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe einen Erfolg für seine Insulinpumpe Accu-Chek Solo Mikropumpensystem erzielt. Wie es mitgeteilt habe, habe das System die CE-Kennzeichnung erhalten. Die Pilotphase der Vermarktung des innovativen Insulinpumpensystems werde in den kommenden Wochen in Österreich, Polen, der Schweiz und im Vereinigten Königreich starten. Ferner laufe aktuell eine klinische Studie in mehreren europäischen Ländern."Dieser wichtige Meilenstein wird den Zugang zur Insulinpumpentherapie für diejenigen Menschen mit Diabetes weiter verbessern, die am meisten von dieser Therapiemöglichkeit profitieren - damit sie ihren Blutzuckerspiegel länger im idealen Zielbereich halten können und eine bessere Lebensqualität genießen", so Roland Diggelmann, CEO von Roche Diagnostics. Das Accu-Chek Solo Mikropumpensystem ermögliche mehr Komfort und Personalisierung in der Insulinpumpentherapie und trage zu einem gezielteren und effektiveren Diabetesmanagement bei.Digitale Medizin werde ein immer wichtigeres Thema. Der Konzern sei hier sehr stark positioniert. Aber auch in der Medikamentenforschung habe er letztlich einige Erfolge vermelden können. Charttechnisch sei der Aktie vor Kurzem mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie ein Kaufsignal gelungen.