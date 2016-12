SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (22.12.2016/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Was geschehen sei? Phase-III-Studie HAVEN 1 zur Evaluation von Emicizumab zur Prophylaxe von Blutungsepisoden bei Hämophilie-A-Patienten im Alter von 12 und darüber. Dabei hätten die mit Emicizumab behandelten Patienten eine statistisch signifikante Abnahme der Blutungsepisoden gezeigt.Anfang November habe Roche von vier spontan aufgetretenen schweren Nebenwirkungen (zwei thrombo-embolische Ereignisse und zwei Fälle von thrombotischer Mikroangiopathie, TMA) bei Patienten berichtet, die während der Behandlung von Blutungsepisoden gleichzeitig mit Emicizumab plus Umgehungsmittel (bypassing agent) behandelt worden seien. Roche habe heute mitgeteilt, dass bei keinem der thrombo-embolischen Ereignisse eine Antigerinnungs-Therapie nötig gewesen sei und dass einer der Patienten mittlerweile wieder mit Emicizumab behandelt werde. Die beiden Fälle von TMA hätten vollständig überwunden werden können, auch hier sei bei einem Patienten die Behandlung mit dem Wirkstoff wieder aufgenommen worden.Der Analyst sehe die Entwicklung positiv, benötige aber noch detaillierte Daten, um das Nutzen-Risiko-Profil von ACE910 beurteilen zu können. Wichtig wäre zu erfahren, in welchem Masse Blutungen reduziert würden, aber auch die Zahl der Blutungsepisoden, sodass man die vier gemeldeten spontan aufgetretenen Nebenwirkungen einordnen könne. Ebenso wichtig seien die möglichen Nebenwirkungen in Bezug auf abnorme Gerinnung oder die Entwicklung von Antikörpern gegen ACE910. Der Analyst rechne momentan im Modell mit einem Spitzenumsatz von CHF 1,7 Mrd. für ACE910 in der Behandlung von Hämophiliepatienten mit Inhibitoren, bei einer Risikobereinigung von 40%.Börsenplätze Roche-Aktie:Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:222,45 EUR +0,41% (22.12.2016, 09:54)