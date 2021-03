Eine aktuelle Investition in Roblox bleibe ein sogenannter "Long Shot". Es sei zwar unwahrscheinlich, dass die Vision Wirklichkeit werde, aber nicht unmöglich. Eine derartige Aktie, insbesondere kurz nach dem Börsengang, sei allerdings nicht für jeden Anleger geeignet, weshalb von einer Empfehlung vorerst abgesehen werde, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2021)



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Ticker-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (12.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Roblox-Aktie (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Ticker-Symbol: RBLX) unter die Lupe.Mit der überragenden Performance ihrer ARK-Investmentfonds habe sich Cathie Wood 2020 einen Namen gemacht. Ihr Erfolgsrezept: Die Investition in innovative und disruptive Firmen, auch wenn der Preis hoch erscheine. Jetzt habe die beste Stock-Pickerin des Jahres bei Roblox zugegriffen.Wood setze dabei sicherlich nicht auf die Tatsache, dass Roblox ein Nischen-Videospiel für Kinder sei oder noch Verluste schreibe. Vielmehr dürfte es die Vision von Roblox sein, welche die ARK-Gründerin anziehe und sie am Donnerstag 519.000 Aktien des Börsenneulings für den ARK Next Generation Internet ETF habe kaufen lassen.Diese Vision sei der Aufbau eines sogenannten "Metaverse", in dem Nutzer Aktivitäten aller Art nachgehen könnten. Leistungsfähigere Chips, Cloud-Computing und schnelles Internet hätten es nämlich möglich gemacht, persistente 3D-Welten in einer virtuellen Umgebung zu schaffen - wenn auch nur in Pixel-Optik.Würden natürlich noch einige Nutzer in dieser digitalen Nachbildung fehlen. Aktuell habe Roblox nur 36 Mio. tägliche Nutzer, doch auch hier seien die Ziele deutlich höher gesteckt. Man wolle mit der "Human-Co-Experience-Plattform" Milliarden von Menschen erreichen, die dort nicht nur gemeinsam spielen, sondern auch lernen, kommunizieren oder Freundschaften schließen würden.Roblox ähnele damit eher dem Facebook der Zukunft als einem Spieleentwickler. Wer also Parallelen zur Entwicklung von Facebook Horizon sehe und sich vorstellen könne, dass in einer Zukunft nach dem Smartphone die VR-Brille unser digitales Portal der Wahl werden werde, dürfte auf einer Wellenlänge mit Cathie Wood liegen.Roblox sei aktuell rund 38 Mrd. USD wert und damit etwa halb so viel wert wie Facebook kurz nach dem Börsengang 2012. Viele am Markt seien damals der Meinung gewesen, dass Facebook in einer irrwitzigen Geschwindigkeit wachsen müsste, um die Bewertung zu rechtfertigen. Es sei unwahrscheinlich gewesen, doch der Social-Media-Gigant habe geliefert. Facebook-KGV damals 110, Roblox 21er-KGV heute 120.