Börsenplätze Robinhood-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

21,55 USD -10,95% (03.12.2021)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (06.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Börsengang von Robinhood sei einer gewesen, der Anleger weltweit in Atem gehalten habe. So heiß erwartet, so umstritten war und ist der Neo-Broker auch, so die Experten von "Der Aktionär". Seit den massiven Kurszuwächsen im Sommer sei die Aktie deutlich zurückgekommen und es stelle sich die Frage, ob die Papiere auf dem aktuellen Niveau kaufenswert seien.Am Freitag sei die Robinhood-Aktie elf Prozent leichter bei 21,55 Dollar aus dem Handel gegangen. Damit notiere sie 45 Prozent unter dem Ausgabepreis zum Börsengang und nur mehr bei einem Viertel des ehemaligen Allzeithochs von 85 Dollar. Zuletzt hätten Verkäufe im Rahmen der ausgelaufenen Lock-up-Periode auf den Kurs gedrückt.Doch für den Absturz gebe es weitere Gründe. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sei vom zweiten auf das dritte Quartal um elf Prozent auf 18,9 Millionen gefallen. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer sei von 112 auf 65 Dollar zurückgegangen.Insbesondere das eingebrochene Handelsvolumen mit Kryptowährungen habe sich in den Umsätzen des Unternehmens niedergeschlagen. Im Q3 sei ihr Anteil am Gesamtumsatz von 41 auf 14 Prozent zurückgegangen.Darüber hinaus würden einige Kritikpunkte aus der Zeit des IPO noch immer gelten. So sei Robinhood weiter auf das Payment for Order Flow-(PFOF) Modell angewiesen, um provisionsfreies Trading zu ermöglichen. Die Praxis sei in Kanada, Großbritannien und Australien bereits verboten. Und auch in der EU und den USA werde eine PFOF-Verbot geprüft.