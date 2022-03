"Der Aktionär" rät weiter dazu, einen Bogen um die Aktie zu machen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 04.03.2022)



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

50,91 USD -4,95% (03.03.2022)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (04.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Nach Kundenprotesten und Bestellkündigungen nehme Rivian die angekündigte Preiserhöhung für seine Fahrzeuge zurück. Zumindest teilweise. Der CEO spreche vom schmerzhaftesten Fehler seit der Gründung des Unternehmens. Der Kurs der Rivian-Papier breche nach vierwöchiger Seitwärtsbewegung in Richtung Allzeittief ein.Zwischen 17 und 20 Prozent mehr verlange Rivian für seine Fahrzeuge. Der Basispreis des Pickup-Modells R1T steige von 67.500 auf 79.500 Dollar, das SUV in der Einstiegsvariante koste 84.500 statt bislang 70.000 Dollar. Ursprünglich habe das Unternehmen geplant, die Preiserhöhung für alle ab sofort ausgelieferten Fahrzeuge durchzusetzen und sich damit den Zorn seiner Vorbesteller zugezogen.Am Donnerstag habe der Autobauer nun zurückgerudert. Die neuen Preise würden nicht für Bestellungen vor dem 1. März 2022 gelten. CEO Robert Scaringe habe in einem Brief an die Kunden geschrieben: "Seit der Gründung von Rivian vor mehr als zwölf Jahren habe ich viele Fehler gemacht, aber dieser war der schmerzhafteste."Das Hin und Her um die neuen Preise habe am Donnerstag die Rivian-Aktie um fünf Prozent einbrechen lassen. Kurzzeitig habe der Kurs nur noch zwei Cent oberhalb des bisherigen Allzeittiefs von 50 Dollar gestanden. Auch der Freitag dürfte von Verlusten geprägt sein: Vorbörslich würden die Papiere ein Prozent im Minus notieren.Zu den Herausforderungen, wie dem Hochfahren der Produktion, mit denen der E-Autobauer zu kämpfen habe, kämen nun auch noch Managementfehler, die Kunden verprellen würden. Ein Ende der Talfahrt der Rivian-Papiere sei daher nicht in Sicht.