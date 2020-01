Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran wird an den Märkten weltweit höchst unterschiedlich wahrgenommen, so die Experten von Quant.Capital Management.Nachdem die USA im Irak einen hochrangigen Militär aus dem Iran getötet hätten, hätten die Märkte kurzfristig stark reagiert. Die Aktienkurse seien gefallen, Öl- und Goldpreis hätten zugelegt. Diese erste Reaktion habe sich dann aber verschoben: Mit ein paar Tagen Abstand würden die Heatmaps des Quant.Risk Trackers starke Ausschläge in Asien, Japan und den Emerging Markets zeigen. Dagegen sei kein spürbarer Anstieg der Marktrisiken in den USA und Europa zu sehen. "Die fernöstlichen Märkte reagieren sensibler auf Krisen und haben sich in der Vergangenheit bereits häufig als Frühwarnsysteme erwiesen", sage Mlinaric. "Jetzt sind die Ausschläge so deutlich, dass die Ruhe in Europa und den USA nicht mehr wie souveräne Gelassenheit, sondern eher wie das bewusste Negieren geopolitischer Risiken erscheint."Dazu komme, dass es an den Märkten ausreiche, wenn ein großer Markt in den Panikmodus gerate. "Oft geht die Ansteckung von einem Infektionsherd aus und befällt dann auch die anderen Märkte", sage Mlinaric. Sollte also etwa der japanische Markt vollends in den Krisenmodus kippen, könnte das alle Märkte weltweit betreffen. Genauso könnte der Auslöser aber auch bei einem der anderen asiatischen Märkte liegen. "Interessant ist, dass den derzeit mit Zentralbankgeld gefütterten Märkten offenbar wirklich ein erheblicher Teil des gesunden Risikoempfindens verloren gegangen ist", sage Mlinaric. Anders sei die fast vollständige Lethargie kaum zu erklären. Für Anleger sei es nun wichtig, die Entwicklung der Marktrisiken in Asien genau im Blick zu behalten. (15.01.2020/ac/a/m)