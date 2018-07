Genf (www.aktiencheck.de) - Charles St.-Arnaud, Senior Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Manager, kommentiert die globalen Handelsstreitigkeiten und die möglichen Implikationen für die Weltwirtschaft:US-Präsident Trump habe seinen nächsten Zug bereits angedeutet: Zölle auf Autoimporte in die Vereinigten Staaten. Falls es dazu käme, wären hauptsächlich Kanada, Japan, Mexiko, Deutschland und Korea betroffen. Am stärksten würden vermutlich Kanada, Mexiko und Japan beeinträchtigt. Der Anteil der Autoexporte in die USA gemessen an den Gesamtexporten dieser Länder betrage elf beziehungsweise sieben und sechs Prozent.Gerade für die kanadische Wirtschaft wäre der Schock besonders groß - das Land könnte sogar in eine Rezession abrutschen. Ähnlich schmerzhafte Auswirkungen seien für Mexiko zu erwarten, wobei das Land weniger stark gefährdet sein dürfte als Kanada. Für die deutsche Wirtschaft sei der Automobilsektor zwar ebenfalls enorm wichtig. Allerdings sei der direkte Handel mit den USA im Vergleich zu den genannten Ländern weniger stark ausgeprägt. Die Einführung von Zöllen hätte somit geringere Auswirkungen auf die Bundesrepublik. (06.07.2018/ac/a/m)