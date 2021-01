Ebenso würden Währungsrisiken oft mit Entwicklungsländern assoziiert. Besonders betroffen seien Investments, bei denen die Investitionswährung von der Währung des zugrunde liegenden Fonds abweiche. Schützen könnten sich Investoren hier mit einer Währungsabsicherung.



Wie unterschiedlich riskant Infrastrukturinvestments seien, zeige ein globaler Vergleich der Verlustraten von Infrastrukturprojekten. In Entwicklungsländern würden höhere Ausfallraten mit höheren Rückgewinnungsraten einhergehen, wie eine Untersuchung der Ratingagentur Moody's zeige. Die Verlustraten würden sich daher nur wenig von denen in Industrieländern unterscheiden.



Zudem stünden den Risiken die Vorteile von Investitionen in nachhaltige Infrastruktur in Entwicklungsländern entgegen. Dazu würden gut planbare, stabile Rückflüsse gehören, da Infrastrukturunternehmen mit ihren Abnehmern langfristige Verträge schließen würden. Hinzu komme, dass die Nachfrage für Güter und Dienstleistungen wie Wasser, Strom und Verkehrswege gering bis negativ mit dem Wirtschaftszyklus korreliert sei. So würden Infrastrukturobjekte Portfolios stabilisieren. Zusätzlich würden Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern höhere Risikoprämien bieten, trotz ähnlich hoher Verlustraten vergleichbarer Projekte in Industrieländern.



Investitionen in nachhaltige Infrastruktur in Entwicklungsländern würden nicht nur attraktive risikobereinigte Renditen bieten. Sie seien nötig, um die Investitionslücke zu schließen und so die UN SDG zu erfüllen, und würden gleichzeitig den Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen. Zusätzlich würden sie die gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern auf lange Sicht fördern und zudem die globale Lebensqualität langfristig steigern. (27.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - "Entwicklungsländer brauchen Investitionen in Infrastruktur. Die Vereinten Nationen (UN) schätzen, dass bis zum Jahr 2030 rund 1,88 Billionen US-Dollar fehlen, um die Entwicklungsziele der UN (UN Sustainable Development Goals) zu erreichen", so Gianfranco Saladino, Head of Sustainable Infrastructure Investments bei BlueOrchard.Diese Herausforderung sei eine Chance für Investoren, da lokale Quellen diese Investitionslücke nicht schließen könnten. Es sei ein verbreitetes Missverständnis, dass Investments in Entwicklungsländer, besonders in Infrastruktur, öfters scheitern oder in finanziellen Verzug geraten würden als in Industrieländern. Es stimme, dass es in Entwicklungs- und Schwellenländern spezifische Risiken und Eintrittshürden gebe. Investitionen in nachhaltige Infrastruktur seien aber ähnlich erfolgreich.