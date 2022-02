Seit Dezember 2020 gebe es dicke Luft zwischen der US-Finanzaufsicht (SEC) und der Krypto-Plattform Ripple (XRP). Der Streit sei weiterhin ungeklärt und auch das angestrebte Ende für April werde wohl nicht eingehalten. Aktuell würden die Beteiligten von einer Einigung bis August 2022 ausgehen.



Gleichzeitig habe sich in den vergangenen Tagen die Tonlage entspannt und die mit dem Fall vertraute Richterin Analisa Torres, habe die Erlaubnis erteilt, weitere Beweismittel freizugeben. Für die Anleger bereits Grund genug, den Kurs um über 30 Prozent in weniger als 48 Stunden in die Höhe zu katapultieren.



Damit sei auch der Widerstand bei 80 Cent klar überwunden und ein frisches Kaufsignal ausgelöst worden. Nun stehe als weiteres Etappenziel die wichtige 200-Tage-Linie bei 95 Cent im Fokus der Anleger.



Es sei noch ein weiter Weg, bis es zu einem Urteil im Fall Ripple vs. SEC komme. Der Ausgang sei weiterhin ungewiss, aber die jüngste Entwicklung lasse Anleger bereits aufatmen. Die Lage bleibe allerdings fragil und die Volatilität entsprechend hoch. Hier sollten nur erfahrene Trader mitmischen. (08.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".