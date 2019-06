Börse London-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

GBp 4.649,00 -4,68% (19.06.2019, 17:35)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London-Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u. a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (19.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Das Papier des Rohstoffproduzenten sei am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Dabei seien es dieses Mal nicht die schwächelnden Rohstoffnotierungen, die der Rio Tinto-Aktie zu schaffen machen würden. Vielmehr seien es die Auswirkungen von Naturkatastrophen, mit denen sich Rio Tinto rumschlagen müsse. Im laufenden Jahr solle die Eisenerzproduktion unter den Erwartungen liegen. Wegen Verwüstungen durch Zyklone und Feuer in Australien, die u.a. zu Schäden im Verladehafen geführt hätten, sei die Produktion in Pilbara im ersten Quartal im Vergleich zum Schlussquartal 2018 um 12% zurückgegangen.Das Ganze lese sich auf den ersten Blick natürlich alles andere als gut. Dennoch: Gar so schlimm stehe es um Rio Tinto nicht. Die Aktie habe sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Entsprechend würden solche Meldungen auch gerne einmal für Gewinnmitnahmen herangezogen. Bedenke man, dass z.B. der Kupferpreis seit Wochen unter Druck stehe, halte sich die Aktie weiterhin sehr gut. Anleger sollten die Ruhe bewahren. Grund zur Panik bestehe angesichts der Meldung nicht. Im Gegenteil: Langfristig würden solche Rücksetzer mutigen Anlegern durchaus eine Einstiegschance bieten, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:53,12 Euro -4,17% (19.06.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:53,25 Euro -3,88% (19.06.2019, 20:15)