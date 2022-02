XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

68,60 EUR -0,44% (23.02.2022, 10:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

5.662,00 GBp -0,51% (23.02.2022, 10:15)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (23.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Angetrieben von einer starken Nachfrage in China und anziehender Rohstoffpreise habe der britisch-australische Bergbauriese im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Die Dividende solle deshalb massiv erhöht werden. Seinen Aktionären wolle Rio Tinto eine Dividende von 10,40 USD je Aktie auszahlen, 2,47 USD davon als Sonderdividende. 2020 sei die Dividende noch um fast um die Hälfte niedriger ausgefallen.Wie bereits seit Januar bekannt, rechne Rio Tinto im laufenden Jahr mit wieder steigenden Fördermengen. Diese seien 2021 teils zurückgegangen, etwa weil Minen mangels Arbeitskräften nur verzögert in Betrieb hätten genommen werden können.Aus technischer Sicht gebe es weitere Kaufargumente. Die Rio Tinto-Aktie habe zuletzt wieder gut zulegen können und dürfte jetzt sogar ein sogenanntes "Golden Cross" bilden, wenn der GD50 den GD200 von unten schneide. Hinzu käme ein Kaufsignal oberhalb von 70 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: