Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,41 EUR +4,54% (21.03.2017, 13:53)



Tradegate-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,35 EUR +0,99% (21.03.2017, 09:42)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (21.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3).Ringmetall habe gestern vorläufige Zahlen für 2016 und die Guidance für 2017 vorgelegt. Der Konzernumsatz sei um 41,5% auf 94,3 Mio. Euro gestiegen und habe damit am oberen Ende der Zielbandbreite (90 bis 95 Mio. Euro) und auf Höhe der Analystenerwartungen (MONe: 94,5 Mio. Euro) gelegen. Getrieben worden sei die Topline allein durch ein kräftiges Wachstum im Kernsegment Industrial Packaging. Hier hätten die Erlöse, maßgeblich beeinflusst durch die Ende 2015 akquirierte US-Tochter Self Industries, um 54,2% auf 79,1 Mio. Euro zugelegt.Auch das europäische Spannring-Geschäft habe angesichts einer guten Entwicklung in Deutschland und Italien zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen. Im Segment Industrial Handling seien die Erlöse mit 15,3 Mio. Euro hingegen auf dem Niveau des Vorjahres verblieben. Hier habe sich das in Q3 erstmals im Jahresverlauf erzielte Wachstum somit im Schlussquartal nicht fortgesetzt. Speck gehe davon aus, dass dies der nach wie vor laufenden Umstrukturierung des Geschäftsbereichs geschuldet sei.Das Konzern-EBITDA sei mit 11,4 Mio. Euro etwas schwächer ausgefallen als angenommen (MONe: 11,7 Mio. Euro), habe gegenüber dem Vorjahr aber erwartungsgemäß signifikant zugelegt. Das Segment Industrial Packaging habe das EBITDA mit 11,8 Mio. Euro mehr als verdoppeln und eine beachtliche Profitabilitätssteigerung erzielen können (EBITDA-Marge: 14,9% vs. 10,7% in 2015). Industrial Handling hingegen habe lediglich ein EBITDA auf Vorjahresniveau (0,6 Mio. Euro) verzeichnet. Der Vorstand habe daher die Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Prozessoptimierung angekündigt.Mit der erfolgreichen Integration von Self Industries seien alle Jahresziele erreicht worden, so dass in 2017 weitere Akquisitionen angegangen werden könnten. Derzeit fehle es nach Erachten des Analysten aber an fundamentalen Kurstreibern.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher sein Rating "halten" und das Kursziel von 3,50 Euro. (Analyse vom 21.03.2017)