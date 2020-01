Börsenplätze Rieter-Aktie:



Kurzprofil Rieter Holding AG:



Rieter (ISIN: CH0003671440, WKN: 869929, Ticker-Symbol: RIHN, SIX Swiss Ex: RIEN) ist der weltweit führende Anbieter von Systemen für die Kurzstapelfaser-Spinnerei. Das Unternehmen mit Sitz in Winterthur (Schweiz) entwickelt und fertigt Maschinen, Systeme und Komponenten für die Verarbeitung von Naturfasern und synthetischen Fasern sowie deren Mischungen zu Garnen. Rieter ist der einzige Anbieter weltweit, der sowohl die Prozesse für Spinnereivorbereitung als auch sämtliche vier am Markt etablierten Endspinnverfahren abdeckt. Das Unternehmen ist mit 18 Produktionsstandorten in zehn Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeitende, davon etwa 24% in der Schweiz. Rieter ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol RIEN kotiert. (29.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Rieter-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ19-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Rieter-Aktie (ISIN: CH0003671440, WKN: 869929, Ticker-Symbol: RIHN, SIX Swiss Ex: RIEN).Rückläufiger Auftragseingang ohne Ägypten-Auftrag: Der Auftragseingang sei um 6,6% auf CHF 926,1 Mio. (etwa wie erwartet) gestiegen. Ohne den großen Ägypten-Auftrag (CHF 165 Mio., Bekanntgabe im Juni 2019) sei er jedoch um -12,4% gefallen. Dies entspreche einer zugrunde liegenden Erholung um +99% auf CHF 237 Mio. im 4Q (ggü. sehr niedrigen Vergleichszahlen von -59% bzw. CHF 119 Mio. im 4Q18), verglichen mit einem Durchschnitt von CHF 175 Mio. in 1-3Q. Der schleppende Umsatz sei um -29,2% gesunken (VontE -20,1%).Rückläufiger Auftragseingang in allen Divisionen: Bei Systems sei der AE um 20,2% gestiegen (4Q +780% ggü. -41% nach 9M), bei After Sales habe er stagniert (+0,6% bzw. +56,4% im 4Q ggü. -16,9% nach 9M), da beide Bereiche Auftrieb durch den Ägyptenauftrag erhalten hätten. Components habe einen Rückgang von -14,6% verzeichnet (4Q -10,7% ggü. -15,7% nach 9M) durch niedrigere Umsätze bei SSM und Süssen, während der Bereich Verschleissteile unverändert geblieben sei.Zusätzliche Restrukturierungsmaßnahmen: Nach einer Reduzierung der FTE um 5% im Jahr 2019 werde Rieter in Winterthur und bei Süssen zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die zu Einsparungen von CHF 15 Mio. führen würden (= Kosten in GJ).Das 4Q habe vom Großauftrag aus Ägypten profitiert (dies sei bekannt gewesen), der die Umsatzentwicklung ankurbeln, die Rentabilität im GJ20/21E aber belasten werde. Furger sehe weiterhin mehrere Negativfaktoren: i) die geringe Volatilität der Baumwoll-/Rohstoffpreise, ii) die Belastung der Nachfrage in China/Asien durch den Handelskrieg, iii) die unsichere politische Lage in Indien/der Türkei und iv) Finanzierungsengpässe. Das Management rechne mit einem Ergebnis für das 1H20, das deutlich unter dem des 1H19 liegen werde. Trotz einer Verbesserung im 4Q19 sei die Prognosesicherheit weiterhin gering.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Rieter-Aktie. Das Kursziel laute CHF 140. (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link