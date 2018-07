SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Rieter-Aktie:

Kurzprofil Rieter Holding AG:



Rieter (ISIN: CH0003671440, WKN: 869929, Ticker-Symbol: RIHN, SIX Swiss Ex: RIEN) ist der weltweit führende Anbieter von Systemen für die Kurzstapelfaser-Spinnerei. Das Unternehmen mit Sitz in Winterthur (Schweiz) entwickelt und fertigt Maschinen, Systeme und Komponenten für die Verarbeitung von Naturfasern und synthetischen Fasern sowie deren Mischungen zu Garnen. Rieter ist der einzige Anbieter weltweit, der sowohl die Prozesse für Spinnereivorbereitung als auch sämtliche vier am Markt etablierten Endspinnverfahren abdeckt. Das Unternehmen ist mit 18 Produktionsstandorten in zehn Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeitende, davon etwa 24% in der Schweiz. Rieter ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol RIEN kotiert. (19.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Rieter-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Ergebnissen sein bisheriges Anlagevotum für die Rieter-Aktie (ISIN: CH0003671440, WKN: 869929, Ticker-Symbol: RIHN, SIX Swiss Ex: RIEN).Nach einer "stabilen" Nachfrage in Q1 18 habe sich der Auftragseingang nicht verbessert. Rieter weise auf einen weiteren möglichen Rückgang für Maschinen in den nächsten Monaten hin. Grund seien steigende Zinsen, Wechselkursschwankungen, Volatilität der Rohstoffpreise (Baumwolle, bis zu 70% der Faktorkosten) sowie politische Ungewissheit. Furger erwarte, dass die Konsensschätzungen für das GJ18E um mehr als 20% nach unten korrigiert werden könnten (dies impliziere die neue Prognose). Die Prognosesicherheit sei nach wie vor sehr gering, und Furger würde vorerst abwarten.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Rieter-Aktie unverändert mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 225. (Analyse vom 19.07.2018)Börsenplätze Rieter-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Rieter-Aktie:135,50 EUR -12,30% (19.07.2018, 11:03)