Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit der Anleger spiegelt sich derzeit deutlich im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wider, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



Sorgen vor einer schnelleren Straffung der US-Geldpolitik lasse aktuell Vorsicht an den Börsen walten. Der deutsche Leitindex habe sich deshalb im Wochenverlauf seitwärts bewegt. "Druck könnten die weltweiten Aktienmärkte von den 10-jährigen US-Anleihen erhalten, die mit 2,93 Prozent Rendite auf dem höchsten Stand seit vier Jahren sind", sage Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK. Die Marke von 3 Prozent für Aktien würden die Experten besonders kritisch betrachten. "Möglicherweise geben die Börsen in der kommenden Woche etwas nach", so Mühlheim.



Ebenfalls belastend seien die neuen ifo-Geschäftsklimaindex-Zahlen, die sich zwar weiterhin auf einem hohen Niveau befinden würden, jedoch auf den niedrigsten Stand seit September 2017 gefallen seien. "Dem Verkaufsdruck entgegenwirken könnte der Euro, der innerhalb

einer Woche mehr als 2 Cent gegenüber dem Dollar verloren hat und aktuell bei 1,2310 US-Dollar notiert", erkläre der Finanzmarktexperte. Die Analysten der SÜDWESTBANK würden für die kommende Woche eine Seitwärtsbewegung erwarten, die durch diverse Impulse in beide Richtungen Ausschläge haben könnte. (23.02.2018/ac/a/m)