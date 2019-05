Börsenplätze Richemont-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Richemont-Aktie:

65,12 EUR +0,06% (21.05.2019, 10:31)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

73,30 CHF -0,05% (21.05.2019, 11:28)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (21.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Jewellery Maisons (Marge 31,5%) setze Erfolgsstory fort: Cartier habe im April eine neue Schmuckkollektion ("Clash") eingeführt, die einen sehr guten Start hingelegt habe - das sei die schnellste Markteinführung der Unternehmensgeschichte gewesen. Im Uhrensegment gebe es nun auch Wartelisten für Santos-Uhren, Lederwaren würden sich ebenfalls gut entwickeln. Die Zahl der Läden sei von 272 auf 266 zurückgegangen. Bei VCA könnte die Zahl der Läden von 129 auf 133 erhöht werden, und Weber rechne damit, dass diese Marke sogar stärker wachsen werde als das Segment insgesamt (+10%).Online Distributors - Wachstumsbeschleunigung erwartet: YNAP habe im GJ18/19 ein Wachstum im unteren zweistelligen Bereich verzeichnet, aber der EBIT-Rückgang sei noch stärker ausgefallen. Dies sei teilweise durch Migrationsprobleme bei Outnet bedingt gewesen. Diese seien mittlerweile gelöst, und das Wachstum habe wieder kräftig angezogen. Wichtig werde das JV mit Alibaba in China sein, das gut vorankomme - die Einführung der App werde für Ende 2019 erwartet. Richemont erwarte eine Wachstumsbeschleunigung dank einer neuen Plattform/Technologie, die durch die Markteinführung in China unterstützt werde.EPS-Schätzung -2%: Anpassung der Schätzungen - höherer Verlust bei Online DistributorsNächster Kursimpuls: 18.07. Umsatz 1Q18/19Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel werde vom CHF 90 auf CHF 88 reduziert. (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link