SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

CHF 83,74 +0,34% (15.03.2018, 11:48)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (15.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) weiterhin zu kaufen.Genehmigung des öffentlichen Kaufangebots für YNAP durch Consob (italienische Börse): Das Angebot beziehe sich auf die restlichen 51% von YNAP, das heiße 69,25 Mio. Aktien sowie 3,6 Mio. Optionen. Daraus ergebe sich ein Gesamtvolumen von 72,84 Mio. Aktien zum Preis von EUR 38 je Aktie mit einem Gesamtwert von EUR 2,77 Mrd. YNAP werde 20% zum Umsatz und 6% zum EBIT von Richemont beitragen. Die erste Annahmefrist laufe vom 13. März bis zum 9. Mai, mit einer Nachfrist vom 21. bis 25. Mai; Zahlungstermin sei der 1. Juni 2018.Dank der erwarteten Genehmigung durch Consob stehe der Zeitplan nun fest, und der Analyst erwarte, dass das öffentliche Kaufangebot für den weltweit führenden Online-Luxuseinzelhändler planmäßig ablaufe. Die Transaktion werde sich positiv auf das Wachstum auswirken und das EPS leicht steigen lassen (+2%).Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel laute CHF 100,00. (Analyse vom 15.03.2018)Börsenplätze Richemont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Richemont-Aktie:71,98 EUR +0,22% (15.03.2018, 10:18)