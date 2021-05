Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (11.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) weiterhin zu kaufen.Der Bericht für das erste Quartal 2021 habe die Ende April veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Der Konzern habe bereits teilweise von einem Basiseffekt (schwaches Q1 2020 wegen Covid-19-Pandemie) profitiert. Das EPS (erstmals veröffentlicht) sei besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Der Auftragsbestand (per 31.03.2021) sei im Quartalsverlauf nicht weiter gestiegen, er bewege sich aber nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Der Ausblick für 2021 sei modifiziert worden (organische Wachstumsrate und operative Marge wiederholt, aber Guidance und Basis würden nun den Bereich Pistons nicht mehr enthalten).Die Anfang Februar bekannt gegebene Strategie (mehr Defence; u.a. durch Verkauf des Kolbengeschäfts (Pistons)), die zu optimistischen Mittelfrist-Finanzzielen (2025e) führe, berge aber auch Risiken. Die Sensitivität der Rheinmetall-Aktie hinsichtlich bestimmter politischer (Richtungs-)Entscheidungen steige (erhöhte Volatilität vor wichtigen Wahlen). Zudem werde die Rheinmetall-Aktie für bestimmte Investorengruppen (Stichwort: ESG) "uninteressant". Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2021e: 7,80 (alt: 7,73) Euro; EPS 2022e: 8,20 (alt: 8,11) Euro;).In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Rheinmetall-Aktie weiterhin "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 101,00 Euro. (Analyse vom 11.05.2021)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:85,30 EUR -2,89% (11.05.2021, 13:07)