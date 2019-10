Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (27.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nach dem starken Kursentwicklung sei die Rheinmetall-Aktie zuletzt unter Druck geraten. Der Stopp von deutschen Rüstungsexporten an die Türkei wegen des Einmarsches in Nordsyrien habe die Investoren verunsichert. Nachdem die Autozuliefersparte des Düsseldorfer Konzern bereits seit Monaten mit dem schwierigen Umfeld zu kämpfen habe, käme eine Schwächephase in der Defence-Sparte zur Unzeit. Anleger sollten sich aber keine Sorgen machen, denn der Rüstungsboom dürfte weiter anhalten.Im laufenden Jahr dürfte Rheinmetall mit dem Rüstungsgeschäft knapp 3,6 Mrd. Euro erlösen. Dabei stecke noch viel mehr Potenzial in dem Geschäft. So sei Rheinmetall gemeinsam mit dem US-Partner Raytheon angeblich neben General Dynamics einer von nur noch zwei Wettbewerbern im Bieten um einen Milliardenauftrag in den USA. Mit dem Schützenpanzer Lynx bewerbe sich ein eigens gegründetes Joint Venture um einen Auftrag über knapp 3.600 Fahrzeuge für die US-Armee. Zum Vergleich: Ein Auftrag in Australien über 450 Lynx-Schützenpanzer, um den sich Rheinmetall ebenfalls bewerbe, habe bereits ein Volumen von 9,5 Mrd. Euro.Viel Fantasie verspreche auch die deutsch-französische Rüstungskooperation. Für die Entwicklung eines europäischen Kampfpanzers sollten in den kommenden Jahren 100 Mrd. Euro bereitgestellt werden. Rheinmetall wolle nun mit Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und dem französischen KMW-Partner Nexter eine Projektgesellschaft gründen. Die ersten Weichen für das Megaprojekt würden damit gestellt - eine spätere Fusion von Rheinmetall mit KMW sei zudem noch immer nicht vom Tisch.Noch sei ein möglicher Zusammenschluss Zukunftsmusik. Doch ein solches Szenario hätte durchaus Charme. Finanziell verfüge der Düsseldorfer Konzern über die Möglichkeiten, eine Übernahme oder eine Beteiligung an einem Fusionsunternehmen zu stemmen. Rheinmetall könnte sich in diesem Fall künftig ausschließlich auf das wachstumsstarke Rüstungsgeschäft konzentrieren und sich von der zyklischen Autosparte trennen. In den vergangenen Quartalen habe die Krise in der Autobranche bereits verhindert, dass die Rheinmetall-Zahlen noch stärker ausgefallen seien.Die Auftragsbücher der Rüstungssparte dürften auf Jahre gut gefüllt sein - unabhängig von einem Exportstopp in die Türkei. Mutige Anleger könnten den jüngsten Rücksetzer nutzen, um auf wieder steigende Kurse zu setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link