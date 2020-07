Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (28.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Am Montag habe der Düsseldorfer Konzern vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Rheinmetall habe einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Zudem seien 300 Mio. Euro auf das Automotive-Geschäft abgeschrieben worden. Niedrigere Produktionsvolumen in der Autoindustrie und Prognosen einer deutlich nachlassenden Wachstumsdynamik bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen hätten den Konzern dazu veranlasst. Im dritten Quartal stünden noch Restrukturierungsrückstellungen von 40 Mio. Euro an. Diese würden ebenfalls die Automotive-Sparte betreffen und würden von 2020 bis 2022 auch zahlungswirksam.Dennoch sei die Rheinmetall-Aktie auf ein neues Erholungshoch nach dem Corona-Crash gestiegen. Anleger hätten mit noch Schlimmerem gerechnet. Die Schwäche von Automotive sei bekannt gewesen. Es sei positiv zu werten, dass Rheinmetall auch in der Bilanz klar Schiff mache. Die Zahlen selbst seien besser als erwartet ausgefallen. Vor allem die Rüstungssparte glänze mit anhaltendem Wachstum. Die Rheinmetall-Aktie sehe auch charttechnisch stark aus und bleibe auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2020)