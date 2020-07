Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

80,52 EUR -0,91% (16.07.2020, 20:41)



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

80,80 EUR -0,02% (16.07.2020, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (16.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF).Nach der raschen Erholung vom Corona-Abverkauf habe sich die Situation bei Rheinmetall in den vergangenen Wochen etwas beruhigt. Die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns pendle seit Anfang Juni im Bereich der 80-Euro-Marke. Nun setze ein Analyst aber ein Ausrufezeichen, zudem stünden demnächst Zahlen an.Im zweiten Quartal dürfte der Boden sehr wahrscheinlich erreicht werden, schreibe Analyst Alexander Hauenstein von der DZ BANK. Beim Autogeschäft sei eine schrittweise Erholung drin, das Rüstungsgeschäft könnte erneut positiv überraschen. Das Kursziel für Rheinmetall habe der Experte deshalb deutlich angehoben - von 80 auf 103 Euro. Die Einstufung laute weiter "kaufen".Spannend werde es bei Rheinmetall am 6. August. Dann präsentiere der Konzern seine Zahlen zum zweiten Quartal. Die vorläufigen Eckdaten anderer börsennotierter Unternehmen würden derzeit durchaus Hoffnung machen, dass die Ergebnisse besser ausfallen könnten als befürchtet. Hier werde es bei Rheinmetall vor allem darauf ankommen, wie die Automotive-Sparte den Lockdown verkraftet habe. Die margenstärkere Rüstungssparte sollte ohnehin verhältnismäßig robust durch die Krise kommen - und auch in Zukunft der Wachstumstreiber des Konzerns bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: