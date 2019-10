Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

114,60 EUR -1,33% (02.10.2019, 16:08)



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

114,15 EUR -1,64% (02.10.2019, 15:57)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (02.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Beinahe alle Zulieferer hätten mit der Krise der Autobranche massiv zu kämpfen - die Aktien würden sich auf Talfahrt befinden. Nicht so Rheinmetall. Der MDAX-Konzern notiere nur knapp unter dem Rekordhoch von 2018 bei 119,35 Euro. Für die Rally der Aktie sei vor allem die boomende Rüstungssparte verantwortlich. Hier würden künftig Milliardenaufträge winken.Gemeinsam mit dem US-Konzern Raytheon habe Rheinmetall nun ein Joint Venture gegründet, um sich an einer Ausschreibung für die US-Armee zu beteiligen. Mit dem neuen Schützenpanzer Lynx wolle der MDAX-Konzern bei dem Mega-Auftrag zum Zug kommen - angeblich solle der Gewinner der Ausschreibung bis zu rund 3.600 Modelle liefern.Der Auftrag läge wohl klar im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich. Zum Vergleich: Ein Auftrag in Australien über 450 Schützenpanzer, um den sich Rheinmetall bewerbe, habe bereits ein Volumen von 9,5 Milliarden Euro. Die Serienbeauftragung in den USA solle zwar erst ab 2026 starten, dennoch wäre ein Zuschlag äußerst lukrativ.Um die Chancen zu verbessern, lege Rheinmetall viel Wert auf die US-Komponenten bei der Fertigung. "Lynx wird in Amerika von amerikanischen Beschäftigen gebaut", so Ben Hudson, der Leiter des Rheinmetall-Geschäftsbereichs Vehicle Systems. "Der Lynx bietet der US-Army eine außergewöhnliche Gelegenheit, für die US-Truppen ein Kampffahrzeug auszuwählen, mit dem sie den militärischen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte überlegen entgegentreten können."Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link