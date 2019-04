Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

103,50 EUR +1,32% (29.04.2019, 09:35)



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

103,25 EUR +1,32% (29.04.2019, 09:49)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (29.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Mit den Zahlen für 2018 habe der Düsseldorfer Konzerns auf ganzer Linie überzeugt. Die Rheinmetall-Aktie sei nach der Vorlage der Daten Anfang März mit prozentual zweistelligen Kursgewinnen über die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke geschossen. Wiederhole sich die Geschichte, wenn der deutsche Rüstungskonzern und Automobilzulieferer am 9. Mai seine Zahlen zum ersten Quartal 2019 präsentieren werde?Der Clou bei Rheinmetall: Beide Sparten hätten sich im abgelaufenen Jahr stark entwickelt. Im Rüstungsgeschäft keine Überraschung. Die Nachfrage nach Militärgütern sei weiterhin hoch, die Auftragsbücher seien voll. Die Autosparte habe gegen den schwachen Branchentrend den Umsatz um 2,4% und die Marge auf 8,9% gesteigert. Alle drei Divisionen - Mechatronics, Hardparts und Aftermarket - hätten das Wachstum mitgetragen.Angst vor der Elektromobilität habe der MDAX-Konzern nicht - im Gegenteil. Die Elektromobilität habe im Vorjahr bereits einen Auftragseingang von über 800 Mio. Euro beigesteuert. Zum Vergleich: Insgesamt sei die Automotive-Sparte 2018 auf Neuaufträge im Volumen von 2,9 Mrd. Euro gekommen.Da Automotive noch immer knapp die Hälfte des Umsatzes ausmache und margenstärker als das Rüstungsgeschäft sei, sei es umso wichtiger, dass sich Rheinmetall auch im laufenden Jahr gegen den schwachen Trend im Automobilmarkt stemmen könne. Erste Anhaltspunkte dazu gebe es mit den Zahlen zum ersten Quartal am 9. Mai. Hoffnung würden die am Freitag vorgelegten Q1-Eckdaten von Autozulieferer Continental machen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link