Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bernd Meyer, Chefanlagestratege des Wealth and Asset Management von Berenberg, erwartet, dass die anhaltenden politischen Risiken zunehmend die Wirtschaft und die Märkte belasten werden.Über die Aussichten für die Kapitalmärkte sage Meyer: "Unsere Renditeerwartungen sind begrenzt. Es gibt jedoch auch positives Überraschungspotenzial - neben der Auflösung politischer Unsicherheiten liegt dieses in der Geldpolitik, z. B. einer frühen Pause der US-Zentralbank bei den Leitzinserhöhungen, und in einer expansiven Fiskalpolitik auch außerhalb der USA."Über die Aussichten für einzelne Anlageklassen sage er: "Nach der starken Korrektur bleiben Aktien bevorzugt. Der US-Dollar sollte an Stärke einbüßen, was Schwellenländern und Rohstoffen Rückenwind geben dürfte, sobald die Rezessionsbefürchtungen abebben. Unternehmensanleihen dürften am stärksten unter der quantitativen Drosselung leiden." (20.12.2018/ac/a/m)