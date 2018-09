Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

17,21 EUR +2,08% (25.09.2018, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

17,23 EUR +2,47% (25.09.2018, 13:07)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (25.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF).Der größte Repsol-Einzelaktionäre - Caixabank (9,36%) - werde sich nach eigenen Angaben bis Ende März 2019 von seiner Beteiligung an Repsol vollständig trennen. Diermeier betrachte den angekündigten Rückzug der Caixabank nicht als "Misstrauensvotum" gegenüber dem Repsol-Management, sondern als eine Entscheidung aus den bestehenden Gegebenheiten/Umständen heraus. Die Strategie der Bank sehe vor, die Kapitalbindung in Industriebeteiligungen zu reduzieren. Zudem habe sich Repsol im Jahresverlauf vollständig von seiner Beteiligung an Naturgy (vormals: Gas Natural) getrennt und trete mit der neuen Strategie (im Juni vorgestellt) in Konkurrenz zu dem Unternehmen. Die Caixabank sei jedoch gleichzeitig größter Naturgy-Aktionär (24,0%).Darüber hinaus habe sich die Repsol-Aktie in den letzten Monaten erholt (YTD: +14%; 12 Monate: +8%). Der Titel könnte, aber nach Ansicht des Analysten nur temporär, durch die angekündigte Trennung der Caixabank unter Druck geraten. Jedoch sei der Konzern auf dem gegenwärtigen Ölpreisniveau (Brent: 80 USD je Barrel) deutlich Cashflow-positiv, so dass Repsol weitere Aktienrückkäufe tätigen könnte, um die Belastungen für den Aktienkurs abzufedern. Der Analyst habe seine Erwartungen Prognosen teilweise erhöht (u.a. EPS 2019e: 1,76 (alt: 1,74) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Repsol-Aktie und das Kursziel von 17,60 Euro. (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze Repsol-Aktie: