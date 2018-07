Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (06.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktie: Repsol profitiert von gestiegenem Ölpreis - Ausschüttungen steigen - AktienanalyseBei der Fußball-WM hat Spanien im Achtelfinale gegen Russland alles andere als überzeugt, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Niederlage im Elfmeterschießen hätten sich die Mannen um Kapitän Sergio Ramos erspart, wären sie in der regulären Spielzeit ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hätten bei der Torjagd mehr Gas gegeben. Im wahrsten Sinne des Wortes Gas gegeben werde bei Repsol (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF). Das Unternehmen mit Sitz in der spanischen Hauptstadt Madrid sei einer der großen europäischen Player im Öl- und Gasgeschäft, wobei der Gasanteil im Geschäftsjahr 2017 mehr als 60% der Gesamtproduktion ausgemacht habe.Positive Impulse für die Geschäftsentwicklung von Repsol seien zuletzt vom gestiegenen Ölpreis gekommen. Dieser habe sich nach dem Preisverfall in den Jahren 2014 und 2015, dem Produktionskürzungen durch die OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten gefolgt seien, seit Anfang 2016 deutlich erholen können. Inzwischen nähere sich der Preis für ein Barrel (ca. 159 Liter) der Nordseesorte Brent der Marke von 80 US-Dollar. Im ersten Quartal 2018 habe Repsol einen bereinigten Nettogewinn, der die Leistung der Geschäftseinheiten des Unternehmens ohne Berücksichtigung von Lagereffekten messe, in Höhe von 616 Mio. Euro erwirtschaftet - ein Anstieg um 8% gegenüber den 570 Mio. Euro des Vorjahres.Die Produktion im Upstream-Geschäft sei um 4,8% gestiegen und habe mit 727.000 Barrel an Öläquivalenten pro Tag den höchsten Stand seit 2012 erreicht. Das höhere Produktionsvolumen und die Realisierung besserer Preise infolge von Effizienzverbesserungen in den vergangenen Jahren hätten im Upstream-Geschäft zu einer Gewinnsteigerung um 43% auf 320 Mio. Euro geführt.Nachdem Repsol die Ziele der strategischen Planung für den Zeitraum 2016 bis 2020 bereits nach zwei Jahren erreicht habe, habe das Management Anfang Juni ein Update der Planungen veröffentlicht. Danach wolle sich das Unternehmen verstärkt darauf konzentrieren, die Ausschüttungen an die Aktionäre bis 2020 auf 1,00 Euro je Aktie (2018: 0,90 Euro) zu erhöhen, im Upstream- und Downstream-Geschäft profitabel zu wachsen, die internationale Expansion voranzutreiben und neue langfristige Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln.Darüber hinaus wolle Repsol langfristig das Geschäft mit erneuerbaren Energien stärken und den CO2-Ausstoß senken. Rund 2,5 Mrd. Euro der geplanten Investitionen seien daher für Vorhaben mit niedrigen Emissionen vorgesehen. Ein Teil davon sei kürzlich investiert worden. So habe Repsol vom Energieunternehmen Viesgo für 750 Mio. Euro zwei Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke, drei Wasserkraftwerke sowie das Geschäft mit dem Vertrieb von Gas und Strom an Endverbraucher erworben.Die Analysten der DZ BANK finden das Strategie-Update von Repsol überzeugend. Das Unternehmen sei bestrebt, die Kernbereiche Upstream und Downstream zu verbessern bzw. auszubauen und verfolge eine äußerst attraktive Ausschüttungspolitik. Zudem würden die konservativen Annahmen nach Einschätzung der Analysten Spielraum für noch höhere Wachstumsinvestitionen und/oder zusätzliche Aktienrückkäufe bieten. Repsol habe seinen strategischen Planungen einen Ölpreis von 50 US-Dollar je Barrel Brent zugrunde gelegt. Als mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung sähen die Analysten Förderrisiken insbesondere in politisch instabilen Ländern wie Libyen oder Venezuela. Weitere Risiken würden sich aus einem stark fallenden Ölpreis ergeben. (Ausgabe vom 06.07.2018)