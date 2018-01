Hannover (www.aktiencheck.de) - Wird 2018 ein Erfolgsjahr für den Renminbi? Die ersten Handelstage lassen diesen Schluss augenscheinlich zu, so die Analysten der Nord LB.Zurückblickend auf das Jahr 2017 könne durchaus festgehalten werden, dass der RMB-Internationalisierungsprozess ins Stocken geraten sei. Für Peking habe in den vergangenen Monaten vor allem die Stabilität der eigenen Währung im Vordergrund gestanden. Die neu gewonnene Stärke des Renminbi scheine nun der Langfriststrategie Pekings in Bezug auf die Internationalisierung eine neue Dynamik zu verleihen, der ein Vertrauensverlust in die chinesische Währung durchaus geschadet hätte. Tatsächlich zeige die stetige Erholung bei den Devisenreserven an, dass der Handlungsdruck für die geldpolitischen Entscheidungsträger spürbar abgenommen habe.In diesem Marktumfeld sei durchaus mit Ankündigungen von Liberalisierungsschritten zu rechnen. Für das Jahr 2018 wäre insbesondere an eine Ausweitung des Handelsbandes von derzeit +/-2,00% auf +/-4,00% zu denken. Gleichwohl würden die Analysten aber nicht glauben, dass Peking leichtfertig alle Zügel zur Steuerung des RMB-Wechselkurses aus der Hand geben und die eigene Währung frei konvertierbar machen werde. Vielmehr dürfte der Internationalisierungsprozess in den kommenden Jahren weiterhin in den Leitplanken des aktuellen Regimes gestaltet werden. Auch vor dem Hintergrund dieser Einschätzung würden die Analysten mit einer eher gemächlichen Aufwertung des RMB ausgehend vom aktuellen Niveau rechnen. (15.01.2018/ac/a/m)