Börsenplätze Renault-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:

31,13 EUR -0,97% (19.11.2020, 12:21)



Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

31,11 EUR -0,83% (19.11.2020, 12:38)



ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (19.11.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF), erhöht aber das Kursziel von 23 auf 25 Euro.Mitsubishi Motors sei problembehaftetes Sorgenkind in der Renault-Nissan-Allianz, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotzdem würde es überraschen, wenn sich die Allianz um dieses Absatzvolumen von jährlich rund 1 Mio. Autos freiwillig reduzieren würde. Zudem könnte Mitsubishi Motors allein kaum überleben und wäre auf einen anderen starken Partner angewiesen. In Frage kämen dann nur Honda, die Allianz um Toyota, Subaru, Mazda und Suzuki oder aber die Mitsubishi Corporation.Der vermeintliche Daimler-Geely-Motorendeal dürfte Renault kaum erfreuen, würden die Franzosen doch derzeit mit Daimler nicht nur im Motorenbereich kooperieren. Die Zusammenarbeit zwischen Daimler und Renault/Nissan könnte zum Auslaufmodell werden und die französisch-japanische Allianz zusätzlich unter Druck setzen.Renault komme schlechter durch die Corona-Krise als die deutschen Autobauer. Durch den neuerlichen Lockdown in vielen europäischen Ländern kämen weitere Belastungen auf den Konzern zu. Dem französischen Konzern drohe mit ziemlicher Sicherheit ein zweites Jahr in Folge mit roten Zahlen. Die Allianz mit Nissan scheine zudem recht instabil. Nissan sehe sich als der stärkere Partner, auch wenn Renault rund 43% der Nissan-Aktien halte. Allerdings dürfte eine Auflösung der Allianz für alle Beteiligten auch keine zielführende Lösung sein, zumal die Automobilwelt derzeit massiv unter disruptivem Druck stehe. Corona tue ein Übriges. Renault sei gegenwärtig mit einer Marktkapitalisierung von 9,3 Mrd. Euro ein Leichtgewicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Renault S.A.": Keine vorhanden.