Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (29.01.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) von "verkaufen" auf "kaufen" hoch.Der Konzern habe mitgeteilt, dass der vormalige SEAT-Chef, Luca de Meo (52) mit Wirkung zum 1. Juli 2020 zum neuen Chief Executive Officer der Renault S.A. ernannt worden sei. "Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass Herr Luca de Meo durch seine Karriere, seine Erfahrung und seinen Erfolg in seinen früheren Funktionen alle Qualitäten in sich vereint, um zu allen Aspekten der Entwicklung und des Wandels der Groupe Renault beizutragen." Die bisherige interimistische CEO, Clotilde Delbos, werde ihre Funktionen bis zum Amtsantritt von Luca de Meo weiterhin ausüben. Zudem solle sie zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Renault S.A. mit Wirkung vom 1. Juli 2020 ernannt werden.Renault lege am 14. Februar 2020 Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2019 vor. Im Rahmen der Veröffentlichung dürfte es auch weitere Informationen zum neuen CEO geben.Nach Carlos Ghosn, Thierry Bolloré und Clotilde Delbos werde der Italiener Luca de Meo bereits der 4. Renault-CEO in kurzer Zeit. Nach wie vor drohe die Allianz aus Renault und Nissan auseinanderzufliegen. Der neuen Unternehmensführung komme die wichtige und zugleich schwierige Aufgabe zu, die Allianz zu festigen und unwiderruflich zu machen. Die Verzahnung der beiden Unternehmen sei schon recht weit fortgeschritten, eine Stand-Alone-Lösung wäre für beide Seiten sehr kostspielig. Aus Gründen der jeweiligen Produktionsvolumina könnten sich dieses auch beide Partner nicht leisten, zumal der Trend in der Automobilindustrie gegenwärtig deutlich Richtung Größe bzw. Fusion gehe. So dürften auch Fiat Chrysler und der PSA-Konzern noch in diesem Jahr ihren Zusammenschluss verkünden. Seit dem Kurs-Hoch im April 2018 von fast EUR 100,00 habe die Renault-Aktie fast 2/3 ihres Wertes verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Renault S.A.": Keine vorhanden.