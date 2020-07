Tradegate-Aktienkurs Reliance Industries GDR-Aktie:

Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (14.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GDR-Aktie des Mischkonzerns Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) unter die Lupe.Laut Bloomberg stehe Google kurz davor, bei der Technologiesparte des indischen Konzerns, Reliance Jio, einzusteigen. Gerüchten zufolge wolle sich der Tech-Gigant mit 4 Mrd. USD an der Technologieschmiede beteiligen. Das wäre nach Facebook, Intel und QUALCOMM der vierte hochkarätige strategische Ankerinvestor in wenigen Wochen. Demnach stünden die involvierten Parteien noch in Verhandlungen. Ein Abschluss könnte schon in den nächsten Wochen vermeldet werden. Die genauen Details seien allerdings nicht in Stein gemeißelt. Einzelheiten könnten sich noch ändern, auch ein Scheitern der Verhandlungen sei nicht ausgeschlossen. Weder Google noch Reliance Industries hätten sich bisher zu den Gerüchten geäußert. Google wäre der 13. Großinvestor von Reliance Jio in wenigen Wochen.Das Interesse an der wachsenden indischen Digitalwirtschaft reiße nicht ab. Reliance Jio sei dabei ganz klar die erste Adresse für ausländische Investoren. Die amerikanischen Partner seien für Reliance nicht nur Geldgeber, sondern auch strategische Partner zugleich. Gut möglich, dass sich daraus noch weitere Großprojekte ergeben würden. Die Reliance Industries-Aktie bleibe ein Kauf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)Börsenplätze Reliance Industries GDR-Aktie: