Mit einem KGV von 20 ist die Reliance Industries-Aktie noch günstig bewertet und ein klarer Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Reliance Industries GDR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Reliance Industries GDR-Aktie:

37,60 EUR +0,67% (04.06.2020, 15:55)



ISIN Reliance Industries GDR-Aktie:

US7594701077



WKN Reliance Industries GDR-Aktie:

884241



Ticker-Symbol Deutschland Reliance Industries GDR-Aktie:

RLI



Kurzprofil Reliance Industries Limited:



Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (04.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GDR-Aktie von Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) unter die Lupe.Starker Zuspruch für Reliance: Die größte Kapitalerhöhung Indiens sei abgeschlossen - sieben Milliarden Dollar nehme der Mischkonzern mit der Maßnahme ein. Nach Angaben von Reuters sei der Andrang groß gewesen, die Emission sei 1,6-fach überzeichnet gewesen.Ziel von Reliance sei es, die Liquidität zu verbessern, um den Schuldenabbau voranzutreiben. Hierfür durften Altaktionäre für 15 alte Aktien eine neue Aktie zeichnen. Die neuen Aktien seien zu einem Preis von 1.257 Indische Rupien (15 Euro) ausgegeben worden.Reliance sei u.a. in den Bereichen Energie, Kraftstoffe, Einzelhandel, Unterhaltung und digitale Services tätig. Fast alle der 1,3 Milliarden Inder würden mit dem Produktportfolio des größten indischen Unternehmens im Alltag in Kontakt kommen. Die Wachstumsfantasie sei vor allem digitaler Natur. Das Ziel sei, eine digitale Revolution in Indien zu entfachen und die damit verbundenen Potenziale auszuschöpfen, heiße es auf der Unternehmensseite.Jio umfasse Anwendungen vom E-Commerce bis zu Streamingdiensten. Mehr als 370 Millionen Abonnenten habe das Ökosystem bislang. DER AKTIONÄR schätze, dass durch die Partnerschaft mit Facebook Synergien erzeugt würden. Im besten Fall führe das dazu, dass die beiden Tech-Player weiter eine App entwickeln würden, in der sie die Vorzüge von Messenger-, Payment- und Social Media-Anwendung verbinden würden - ähnlich wie WeChat, die chinesische App von Tencent.Das Potenzial der Plattformstrategie sei gigantisch, zumal der indische Markt noch in den Kinderschuhen stecke. Das hohe Interesse an der Kapitalerhöhung zeige, dass viele Anleger das bereits erkannt hätten.