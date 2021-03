In Asien würden sich die Indices heute Morgen einheitlich fester zeigen und den positiven US-Vorgaben folgen: Sowohl Hongkong (+1,5%), Festland-China (+0,6%), Indien (+0,5%) als auch Japan (+0,6%) lägen aktuell im grünen Bereich.



Die Ölpreise hätten gestern etwas schwächer tendiert, sowohl WTI als auch die Sorte Brent hätten rund ein halbes Prozent nachgegeben. Die Preise seien auch durch die allgemeine Erwartung etwas unter Druck gekommen, dass der Wintersturm des letzten Monats in Texas die Rohölvorräte weiter ansteigen lassen könnte. Außerdem gebe es in Europa neue coronabedingte Lockdowns, die die Nachfrage etwas bremsen dürften.



Bei den Rohstoffen habe man gestern auf breiter Front höhere Notierungen gesehen. Sowohl der Goldpreis (+1,1%), als auch Silber (+1,5%) und Platin (+1,0%) hätten sich gestern positiv in Szene setzen können.



Nach Rekordständen von fast USD 62.000 am Wochenende sei es beim Bitcoin gestern zu einer kräftigen Gegenbewegung mit einem Rückfall auf rd. USD 57.000 gekomme. Auch wenn es in diesem Zusammenhang keine spezifischen Nachrichten gegeben habe, werde allerdings immer häufiger auf das Risiko zunehmender Regulierung verwiesen.



Was die europäischen Märkte betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell einen festeren Handelsstart für Europas Aktienindices erwarten lassen. (16.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Börsen zeigten sich am Montag mit wenigen Ausnahmen ziemlich lustlos und waren geprägt von geringen Umsätzen leicht schwächer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Stopp beiden Impfkampagnen mit dem Impfstoff von AstraZeneca in mehreren EU-Ländern habe gottlob nicht stärker belastet, könnte allerdings bei längeren Verzögerungen wohl zueinem Thema werden. An den Anleihemärkten habe die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe um zwei Basispunkte auf 1,61% leicht nachgegeben und habe damit dem Technologie-Sektor etwas Unterstützung verschaffen können.Anhaltende Wachstumshoffnungen hätten gestern für eine Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street gesorgt. Sowohl der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) als auch der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten sich kurz vor Handelsschluss noch einmal aufgebäumt und hätten jeweils neue Höchststände erreicht. Die technologielastige und damit etwas konjunktursensiblere NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe indes stärker angezogen als die beiden Standardwerte-Börsenbarometer, sei jedoch von einem Höchststand noch ein Stück weit entfernt. Der US-Leitindex Dow Jones habe um 0,53% höher bei 32.953 Punkten geschlossen, der S&P 500 stieg um 0,65 % auf 3.969 Punkte. Der NASDAQ100 habe ein Plus von 1,12% auf 13.083 Punkte geschafft. Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York habe sich stärkerverbessert als erwartet und sei auf den höchsten Stand seit Juli 2020 geklettert. Der Fokus in dieser Woche liege aber ohnehin auf der Sitzung der US-Notenbank am Dienstag und Mittwoch und dem großen Futures-Verfall am Freitag.