7. Munich Re

Div-Rendite: 4,61%

HV-Termin: 30.04.2019



8. Deutsche Telekom

Div-Rendite: 4,54%

HV-Termin: 28.03.2019



9. Bayer

Div-Rendite: 4,29%

HV-Termin: 26.04.2019



10. Lufthansa

Div-Rendite: 4,01%

HV-Termin:07.05.2019



Zwar würden sich die meisten Konzerne erst Anfang 2019 offiziell zu den Zahlen äußern, aber die Neunmonatsbilanzen sowie Aussagen der Vorstände, würden relativ belastbare Prognosen zulassen. Andreas Hürkamp, Commerzbank-Analyst, mahne mit Blick auf die scheinbar rosigen Aussichten: "Dividenden sind nur ein Blick in den Rückspiegel auf das vergangene Geschäftsjahr." Doch das sei nur die halbe Wahrheit. Zahlreiche Studien würden belegen, dass Konzerne, die Aktionäre dauerhaft am Erfolg beteiligen würden, langfristig höhere Wertzuwächse vorweisen würden. Damit würden Dividenden für den langfristigen Anlageerfolg eine zentrale Rolle spielen. Angesichts der Absatzeinbußen großer Unternehmen - vor allem in der Automobilindustrie - seien derart hohe Dividenden fraglich, meine Hürkamp außerdem.



Würden Unternehmen trotz der sinkenden Gewinne mehr Geld an die Aktionäre zahlen, bleibe ein geringeres Polster für schwierige Zeiten, in denen sich DAX-Unternehmen zweifelsohne befinden würden, meine Chris Williamson, Chefvolkswirt des europäischen Marktforschungsinstituts Markit. "Miserable Entwicklungen bei den Exporten" und "enttäuschende Automobilverkäufe" würden sich derzeit stark bemerkbar machen. Das belege ein Blick auf das Bruttoinlandsprodukt, das im dritten Quartal des laufenden Jahres um 0,2 Prozent gesunken sei. Auch der ifo-Index, dessen Grundlage Befragungen von über 9.000 Unternehmen sei, zeige einen negativen Trend in Gesamteuropa, der mit Abstand wichtigsten Absatzregion der DAX-Konzerne.



Doch mit der Ausnahme von thyssenkrupp werde keines der 30 DAX-Unternehmen ihre Dividenden aus der Substanz zahlen. Der Grund dafür sei eine umsichtige Ausschüttungspolitik der vergangenen Boom-Gewinnjahre, die es den Aktiengesellschaften erlaube, auch in Zeiten schwächelnder Gewinne die Ausschüttungen zu erhöhen. In Zahlen heiße das: DAX-Unternehmen hätten 2018 zusammengerechnet rund fünf Milliarden Euro weniger verdient als noch im Vorjahr, trotzdem steige die Ausschüttungsquote von 39 auf über 40 Prozent.



In Zeiten von Nullzinsen hätten Anleger Dividenden längst als die "neuen Zinsen" für sich entdeckt. Der Vergleich zwischen dem DAX-Performance-Index und dem DAX-Kursindex mache deutlich, welchen Anteil Dividenden am langfristigen Vermögensaufbau hätten.



Im Gegensatz zum Kursindex, der ausschließlich die Kursentwicklungen betrachte, lege der Performance-Index auch die Dividenden zugrunde. Ein Blick auf das vergangene Jahr mache deutlich: Während der DAX-Kursindex bei 6.122 Punkten gelegen habe, sei das Performance-Barometer auf 12.918 Zähler geklettert. Beide Indexe seien Ende 1987 bei 1000 Punkten gestartet. Mit reinvestierten Dividenden habe der DAX-Performance-Index in 30 Jahren damit 111 Prozent mehr als der Kursindex gewonnen.



In Zeiten schwächelnder Kurse der DAX-Unternehmen könnten sich Aktionäre immerhin über steigende Dividenden in 2019 freuen. Für langfristige orientierte Anleger bedeute dies ein Lichtblick in ziemlich unruhigen Zeiten. (Ausgabe vom 07.12.2018) (10.12.2018/ac/a/m)







Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende, so Florian Spichalsky von der " BÖRSE am Sonntag ".Jetzt würden Anleger den Blick auf die Ausschüttungen der Konzerne richten. Diese könnten trotz schwächerer Gewinne als im Vorjahr auf ein neues Rekordniveau steigen.Der Zollstreit zwischen den USA und China belaste den Welthandel. Die Konjunktur schwächele. Automobilkonzerne würden Absatzprobleme beklagen, die Tech-Unternehmen würden mit fallenden Kursen kämpfen. Viele der exportstarken deutschen Unternehmen würden in diesem Jahr weniger verdienen als in 2017. Kurzum: Die Börse lahme. Und trotzdem würden die DAX -Konzerne 2019 so hohe Dividenden ausschütten wie noch nie, nämlich 38 Mrd. Euro - und damit rund eine Milliarde mehr als zuletzt. Aktionäre dürften sich also freuen - besonders dann, wenn sie Anteilsscheine der folgenden zehn DAX-Konzerne halten würden:1. Daimler Div-Rendite: 7,23%HV-Termin: 27.03.20192. BMW Div-Rendite: 5,37%HV-Termin: 27.03.2019Div-Rendite: 5,0%HV-Termin: 03.05.20194. Covestro Div-Rendite: 4,94%HV-Termin: 12.04.20195. E.ON ( ISIN DE000ENAG999 Div-Rendite: 4,78%HV-Termin: 14.05.20196. Allianz Div-Rendite: 4,72%HV-Termin: 08.05.2019