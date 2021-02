Paris (www.aktiencheck.de) - Erst vor wenigen Tagen sprangen alle drei wichtigen deutschen Aktienindices auf neue Rekordhochs - und somit auch der Nebenwerte-Index MDAX , so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dieses Börsenbarometer gelte seit jeher als typischer Mittelstandsindex; er enthalte kleinere Marktführer, die innerhalb ihrer Nische herausragende Produkte bieten würden. Gerade vor dem Hintergrund der seit mehreren Monaten aktiven Sektor-Rotation sei der Index interessant. Einerseits biete der MDAX zyklische Industrietitel, auf der anderen Seite kleinere und wachstumsstarke Werte. Beide Merkmale seien am Kapitalmarkt aktuell durchaus gefragt. Auch wenn sich der MDAX vorerst von seinem Rekord verabschiedet habe, bleibe der Index daher interessant.Die bevorstehende europäische Quartalszahlensaison könnte die zuletzt bereits freundliche Tendenz deutscher Nebenwerte noch einmal verstärken. Die Vorgaben seitens der US-Unternehmen seien bereits vielversprechend gewesen. Die Titel aus dem MDAX seien größtenteils ebenfalls global aktiv und dürften das letzte Quartal 2020 daher auch gut gemeistert haben. Für Fantasie im Index würden unter anderem auch die zahlreichen Gesundheitstitel sorgen, die rund 17 Prozent im Index einnähmen und nach der Industrie (21 Prozent) die zweitwichtigste Branche seien. Der MDAX dürfte im Aufwärtstrend bleiben und wohl nur durch einen Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt zu bremsen sein. Dieser sei angesichts der vielerorts abwartenden Haltung der Anleger zwar nicht ausgeschlossen, allzu wahrscheinlich erscheine dieses Szenario aber nicht. (12.02.2021/ac/a/m)