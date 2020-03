Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

447,80 EUR +14,84% (17.03.2020, 18:38)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

484,6128 USD +9,93% (17.03.2020, 18:28)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (17.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Die Biotech-Branche befinde sich weiter auf der Suche nach einem wirksamen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. In Deutschland würden mit CureVac und der börsennotierten BioNTech zwei Hoffnungsträger ganz vorn mitspielen. Aber auch in den USA bei der Biotech-Schmiede Regeneron gebe es Positives zu berichten.Denn das Unternehmen habe laut eigenen Angaben Hunderte von virusneutralisierenden Antikörpern identifizieren können. Die Gesellschaft plane die Massenproduktion der "Antikörper-Cocktail-Therapie" bis Mitte April. Erste Studien seien dann bis zum Frühsommer vorgesehen.Das sei jedoch nicht das einzige Programm, das Regeneron im Kampf gegen das neuartige Coronavirus verfolge. Klinische Versuche unternehme die Biotech-Gesellschaft auch mit dem monoklonalen Antikörper Kevzara (Sarilumab).Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Regeneron Pharmaceuticals-Aktie. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link