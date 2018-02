Stuttgart-Aktienkurs Red Hat-Aktie:

Kurzprofil Red Hat Inc.:



Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT) ist ein in Amerika beheimateter multinationaler Softwarekonzern, der Open-Source-Software anbietet. Red Hat’s Hauptquartier befindet sich Raleigh, North Carolina. Gegründet wurde Red Hat im Jahr 1993.

New York (www.aktiencheck.de) - Red Hat-Aktienanalyse von Analyst Christopher Eberle von Instinet:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Christopher Eberle vom Investmenthaus Instinet seine Kaufempfehlung für die Aktien von Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT).Die Kombination aus dem dominierenden Marktanteil von Red Hat Inc. im Bereich Enterprise Linux und der Rolle als der Top-Distributor von Kubernetes und Docker valisiere OpenShift als die umfassendste Container-Plattform auf dem Markt, so die Analysten von Instinet.Analyst Christopher Eberle sieht Red Hat im Enterprise Software-Markt als das Unternehmen mit der besten Position an.In ihrer Red Hat-Aktienanalyse stufen die Analysten von Instinet den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 152,00 USD.Börsenplätze Red Hat-Aktie: