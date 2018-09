Tradegate-Aktienkurs Red Hat-Aktie:

114,44 Euro -6,70% (20.09.2018, 14:37)



NYSE-Aktienkurs Red Hat-Aktie:

USD 135,35 -5,46% (20.09.2018, 15:03, vorbörslich)



ISIN Red Hat-Aktie:

US7565771026



WKN Red Hat-Aktie:

923989



Ticker Symbol Red Hat-Aktie Deutschland:

RHI



Ticker Symbol Red Hat-Aktie NYSE:

RHT



Kurzprofil Red Hat Inc.:



Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT) ist ein in Amerika beheimateter multinationaler Softwarekonzern, der Open-Source-Software anbietet. Red Hat’s Hauptquartier befindet sich Raleigh, North Carolina. Gegründet wurde Red Hat im Jahr 1993.

(20.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Red Hat-Aktienanalyse von Analyst Keith Bachman von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Keith Bachman vom Investmenthaus BMO Capital Markets seine Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien von Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT).Der Quartalsbericht von Red Hat Inc. habe zahlreiche positive Aspekte enthalten. Allerdings überschatte das hinter den Markterwartungen zurückbleibende Infrastruktur-Wachstum die erfreulichen Fakten.Red Hat werde nichtsdestotrotz einer starker Vertreter beim Aufbau der Hybrid Cloud bleiben. Analyst Keith Bachman hält zudem die Bewertung für angemessen. Hinsichtlich eines Investments bleibe den Tendenz eher positiv.In ihrer Red Hat-Aktienanalyse halten die Analysten von BMO Capital Markets am Votum "market perform" fest, senken aber das Kursziel von 177,00 auf 158,00 USD.Börsenplätze Red Hat-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Red Hat-Aktie:113,90 Euro -6,36% (20.09.2018, 14:12)