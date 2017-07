London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

GBP 79,41 +0,05% (20.07.2017, 11:59)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie: GB00B24CGK77

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein international führendes Unternehmen in Reinigungsprodukten und Haushaltswaren. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Mannheim, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (20.07.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie des Herstellers von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB).Das Unternehmen habe am 19. Juli erwartungsgemäß die Veräußerung seines Lebensmittelgeschäfts bekannt gegeben (Umsatz 2016: 411 Mio. GBP; v.a. French's (führende Senfmarke in den USA)). Für 4,2 Mrd. USD (ca. 3,2 Mrd. GBP) werde dieses vom US-Gewürzhersteller McCormick übernommen. Der erzielte EV/EBIT-Multiplikator (2017e) liege bei 25 und damit deutlich über den im Sektor erzielten Multiples (EV/EBIT-Durchschnitt der letzten drei Jahre: 16). In Q3 solle die Übernahme abgeschlossen werden. Erst im April habe der Konzern die Prüfung von strategischen Optionen für die Food-Sparte angekündigt. Der Erlös solle zur Verringerung der Verschuldung verwendet werden.Der Verkauf sei konform mit der aktuellen Strategie, die auf die Wachstums- und m argen stärkeren Kernsegmente Hygiene und Health setze. In diesem Zusammenhang sei letztlich auch der Babynahrungshersteller Mead Johnson (Transaktionswert ca. 13,4 Mrd. GBP) übernommen worden. Die Analystin sehe wegen der zügigen Umsetzung der Portfoliooptimierung und dem sich verbessernden Marktumfeld für das Wertpapier jetzt ein moderates Aufwärtspotenzial.Börsenplätze Reckitt Benckiser-Aktie:Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:90,40 EUR -0,04% (20.07.2017, 11:04)