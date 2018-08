Tradegate-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::

56,43 Euro +0,79% (29.08.2018, 08:22)



LSE-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie:

GBp 5.134,00 -0,16% (29.08.2018, 14:18)



ISIN Randgold Resources-Aktie:

GB00B01C3S32



WKN Randgold Resources-Aktie:

A0B5ZS



Ticker-Symbol Randgold Resources-Aktie:

RGR1



NASDAQ-Ticker-Symbol Randgold Resources-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Randgold Resources Ltd.:



Randgold Resources Ltd. (ISIN: GB00B01C3S32, WKN: A0B5ZS, Ticker-Symbol: RGR1, NASDAQ-Symbol: GOLD) ist ein Jersey beheimatetes Unternehmen, welches sich auf die Exploration und Entwicklung von Goldvorkommen in Afrika südlich der Sahara spezialisiert hat. Die Aktivitäten betreffen vor allem Mali, die Elfenbeinküste, den Senegal und den Kongo. (29.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Randgold Resources-Aktienanalyse von Analyst Daniel Major von der UBS:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Daniel Major, Aktienanalyst der UBS, die Aktien von Randgold Resources Ltd. (ISIN: GB00B01C3S32, WKN: A0B5ZS, Ticker-Symbol: RGR1, NASDAQ-Symbol: GOLD) nunmehr zum Kauf.Nach einer Underperformance im bisherigen Jahresverlauf würden die Aktien von Randgold Resources Ltd. Anlegern ein attraktives Chance/Risiko-Profil bieten, so die Einschätzung der UBS-Analysten.Randgold Resources dürfte seine Planungen erfüllen. Überschüssiger Cash wird nach Ansicht von Analyst Daniel Major wahrscheinlich an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Goldpreise hätten eher Chancen auf Steigerungen als Abwärtsrisiken.In ihrer Randgold Resources-Aktienanalyse stufen die Analysten der UBS den Titel von "neutral" auf "buy" hoch, bestätigen aber das Kursziel von 6.000,00 GBp.Börsenplätze Randgold Resources-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::56,78 Euro -0,65% (29.08.2018, 13:20)