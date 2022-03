Börsenplätze Ralph Lauren-Aktie:



Die Ralph Lauren Corporation (ISIN: US7512121010, WKN: A1JD3A, Ticker-Symbol: PRL, NYSE-Symbol: RL) ist ein US-amerikanischer Textilhersteller, der innerhalb des hochpreisigen Marktsegments als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Konzeption, Vermarktung und dem Vertrieb von Premium-Lifestyleprodukten gilt. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet eine breite Spanne unterschiedlichster Produkte und reicht von Damen-, Herren- und Kinderkleiderkollektionen über verschiedenartige Accessoires wie Schuhe, Brillen, Uhren, Schmuck, Gürtel und Taschen sowie Düften bis hin zu Heimtextilien und Möbeln. Insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt nimmt der Hersteller eine starke Position ein, vertreibt sein Sortiment aber auch weltweit über eigene Distributionskanäle und -partner, große Kaufhäuser, Fachhändler oder firmeneigene Flagship-Stores. Zudem betreibt die Gesellschaft einen eigenen Online-Shop, in dem die Kunden sämtliche Produkte des Sortiments bestellen können. (18.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ralph Lauren-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ralph Lauren Corporation (ISIN: US7512121010, WKN: A1JD3A, Ticker-Symbol: PRL, NYSE-Symbol: RL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Ausbruch des Krieges gehe es für die Aktie von Ralph Lauren abwärts - teilweise büße sie etwa ein Viertel an Wert ein. Seit Tagen aber erhole sich die Aktie. Einer der Gründe: J.P. Morgan-Analyst, Matthew Boss, habe das Unternehmen hochgestuft. Welches Potenzial sehe er in Ralph Lauren?Durch die Coronakrise habe Ralph Lauren im vergangenen Jahr einen Umsatzeinbruch von fast zwei Milliarden Dollar erlitten. Trotzdem könnte das Modeunternehmen noch als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Dafür sprächen laut Analyst Boss drei Gründe:Der Russland-Ukraine-Konflikt dürfte Ralph Lauren kaum belasten. Osteuropa und China würden nur unter zehn Prozent der Gesamterlöse ausmachen. Die Hälfte seines Umsatzes generiere Ralph Lauren dagegen in Nordamerika.Mit dem Angebot von gehobener Freizeitkleidung liege Ralph Lauren laut Boss außerdem genau im Trend. Denn: Der Mix aus Komfort und Business sei durch Homeoffice-Regelungen immer beliebter geworden und begeistere auch jüngere Käufer.Boss belasse das Kursziel unverändert bei 142 Dollar, was einem Potenzial von fast 20 Prozent entspreche. Anleger sollten sich noch ein paar Aktien der Luxusmarke sichern, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur Ralph Lauren-Aktie. (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link